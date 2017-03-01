Büyüyen Türkiye'nin teknoloji üssü Erciyes Teknopark 10 yaşında

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark A.Ş.’nin 10. yılı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, "Teknoparklar Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda önemli bir kriter olan Ar-Ge çalışmaları, büyük ölçüde teknoparklar sayesinde hayata geçiyor olacak. Teknoparklarda bugün yapılan çalışmalar Türkiye’deki geleceğin teknolojisini hazırlaması açısından önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bu amaçlarla tam 10 yıl önce kurulan Erciyes Teknopark’ta bugün itibariyle, faaliyet gösteren 195 Ar-Ge firmasının bünyesinde 700’den fazla nitelikli personel çalışırken, 300 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 759 Ar-Ge Projesi ve 350 Milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır. Teknolojik gelişmenin kalkınma ve büyümeyi destekleyici rolü yadsınamayacak derecede önemlidir. Özellikle de bu kapsamda teknoparkların son yıllarda Türkiye’de de faaliyetleri ivme kazanmıştır. Teknoparklarda yapılan çalışmalar ile ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Teknolojik katma değeri yüksek ürün üretmek, ürün ve üretim yöntemlerinde inovasyon çalışmaları yapmak, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek için yapılan çalışmalar ileri teknoloji alanlarında yatırım olanakları yaratmaktadır. 10. yılımızda Türkiye’deki önemli teknoparklar arasında yerimizi almışken bizim de bölgemizdeki hedefimiz tüm çalışmalarımızda girişimciliği destekleyici projelerle geleneksel sanayi anlayışının teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü sağlayabilmektir" dedi.

"Erciyes Teknopark, Türkiye’nin En İyi 5.Teknoparkı"

Erciyes teknopark'ın Türkiye'nin en iyi teknoparkları arasında olduğunu vurgulayan Doğan, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde son iki yıldır Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Erciyes Teknopark Türkiye genelinde 5’inci sırada yer alırken, 5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde de 1’inci olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. İki yıl üst üste kazandığımız bu ödülleri alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, kazandığımız bu başarının devamlılığını sağlayabilmek adına büyüyen hedeflerle çalışmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Erciyes Teknopark olarak 10. yaşımızı kutladığımız 2017 senesinde de büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda yenilikleri bölgemize kazandırmaya devam edeceğiz. Özellikle Teknopark bünyesinde faaliyet göstermekte olan firmalarımızın daha fazla büyümesi ve gelişmesine katkı yönünde bölgemizde yeni pilot üretim parkları oluşturarak bu alanlarımızı organize sanayi bölgelerine taşıyarak firmalarımızın güçlenmesini sağlayacağız. Diğer taraftan ilimizde kurulan 3 adet Ar-Ge merkezi bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi işbirliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İHA