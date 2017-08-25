“DAVA” ARABASI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Üniversiteli gençler alternatif enerjili araçlarını yarıştırmak için 21-27 Ağustos 2017 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilecek “Efficiency Challenge Electric Vehicle” etkinliğinde buluşuyor.

Yarışlar, öğrencileri şehir konseptinde en verimli batarya ya da hidrojen enerjili araç üretme konusunda teşvik ediyor, onlara mühendislik yeteneklerini gösterebilecekleri bir ortam sunuyor.

Başvurusu onaylanan tüm katılımcılara finansal desteğin verileceği yarışlar bu hafta sonuçlanacak. Yarışmaya Erciyes Üniversitesi MTTB Kayseri Şubesi, üyesi genç mühendislerin tasarladığı 'MTTB-Dava' isimli elektrikli otomobille katılacak.



Pazartesi tanıtılacak

Araç için Türkiye geneli tanıtım yapılacak. İlk tanıtım ise Pazartesi günü Eskişehir’de bulunan Devrim Arabası Müzesi’nde MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in katılımı ile gerçekleştirilecek. Daha sonra Kayseri’de de geniş çaplı bir sunumun yapılması bekleniyor.



3 aylık çalışmanın ürünü

Konu ile ilgili gazetemize değerlendirmede bulunan MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, yarışmaya katılan en uzun ve en geniş aracın 'MTTB-Dava' arabası olduğunu söyledi. Aracın testleri başarı ile geçtiğini dile getiren Karayel, MTTB Kayseri Şubesi teşkilatı tarafından 3 aylık hummalı bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.

Sponsorlardan İETT’nin büyük katkıları ile aracın yapımı, kaplanması ve şasesinin hazırlandığını belirten Karayel, “Araba için Kayseri teşkilatımız gece gündüz çalıştı. Arabanın karbon kaplaması ise İETT garajında yapıldı.” şeklinde konuştu.



Karayel: Birincilik bekliyoruz

Aracın tanıtımının Eskişehir’de Devrim Arabasının yanında tanıtılacağını hatırlatan Karayel, araç için bakanlık nezdinde teşvik almak için girişimlerinin olduğunun bilgisini verdi. Karayel bakanlık izni ile aracın Kayseri’ye getirilerek, üniversite içerisinde deneme sürüşlerinin de yapacağını sözlerine ekledi.

Haber: Bünyamin Gültekin

