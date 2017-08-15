Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Endüstriyel Tasarım Merkezi” yeniliğin adresi olacak

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB çatısı altında hizmet veren endüstriyel tasarım merkezinin, yeniliğin ve farklılığın adresi olacağını söyledi.

“Endüstriyel Tasarım Merkezi” yeniliğin adresi olacak
Günümüz sanayiinde rekabet gücünü artırmak için klasik yöntemlerin dışında innovasyon ve ar-ge destekli çalışmaların önemli hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tahir Nursaçan, OSB çatısı altında hizmet veren endüstriyel tasarım merkezinin bu amaca hizmet edeceğini ifade etti.
Başkan Tahir Nursaçan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Her ülke, sahip olduğu markalar kadar güçlü ve her sektör tasarım yeteneği kadar rekabetçidir. Ülkemiz sanayicilerinin temel misyonu; endüstriyel tasarıma gereken önemi vererek, Türk marka ve ürünlerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve dünya standartlarına uygun, kaliteli ve özgün tasarımlar ile rekabetçi fiyatlara sahip markaları oluşturmak olmalıdır. İşte bu anlayıştan hareketle, Kayseri OSB bünyesinde kurulan ve profesyonel ekibi ile birlikte bölgemiz sanayicilerine tasarım hizmeti veren Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi'nde, dünyayı hareket ettirme, yönetme güç ve yeteneğine sahip olan tasarım sayesinde, iş dünyasında farklılık oluşturmada, rekabet edebilmede, katma değer oluşturmada, markalaşmada, en önemli farklılaşma aracı olan ‘tasarım’ın gücü ile firmalarımızın buluşmasını sağlamak suretiyle, bölgemizdeki AR-GE ve yenilikçi kapasitenin artırılmasına destek sağlanmaktadır.”
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.