“Endüstriyel Tasarım Merkezi” yeniliğin adresi olacak

Günümüz sanayiinde rekabet gücünü artırmak için klasik yöntemlerin dışında innovasyon ve ar-ge destekli çalışmaların önemli hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tahir Nursaçan, OSB çatısı altında hizmet veren endüstriyel tasarım merkezinin bu amaca hizmet edeceğini ifade etti.

Başkan Tahir Nursaçan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Her ülke, sahip olduğu markalar kadar güçlü ve her sektör tasarım yeteneği kadar rekabetçidir. Ülkemiz sanayicilerinin temel misyonu; endüstriyel tasarıma gereken önemi vererek, Türk marka ve ürünlerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve dünya standartlarına uygun, kaliteli ve özgün tasarımlar ile rekabetçi fiyatlara sahip markaları oluşturmak olmalıdır. İşte bu anlayıştan hareketle, Kayseri OSB bünyesinde kurulan ve profesyonel ekibi ile birlikte bölgemiz sanayicilerine tasarım hizmeti veren Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi'nde, dünyayı hareket ettirme, yönetme güç ve yeteneğine sahip olan tasarım sayesinde, iş dünyasında farklılık oluşturmada, rekabet edebilmede, katma değer oluşturmada, markalaşmada, en önemli farklılaşma aracı olan ‘tasarım’ın gücü ile firmalarımızın buluşmasını sağlamak suretiyle, bölgemizdeki AR-GE ve yenilikçi kapasitenin artırılmasına destek sağlanmaktadır.”

Kurum Haberi

