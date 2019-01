Enerji Alanında Çalışan Bilim İnsanları Bir Araya Geliyor

Uluslararası Alternatif Yakıtlar, Enerji ve Çevre Konferansları anlamına gelen ICAFEE, kahve telvesinden araç yakıtı projesiyle tanınan, ERÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Çevre Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdülaziz Atabani’nin kurucu başkanlığı önderliğinde ilk toplantısını 2016 yılında Erciyes Teknopark’ta düzenledi. 2017’deki ikinci etkinliği Kore Cumhuriyeti Daegu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun geçen yılki etkinliği ise Çin Güney Doğu Üniversitesi (SEU) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uluslararası Alternatif Yakıtlar Konferansının dördüncüsü ise Aralık 2019’da Tayvan'daki Feng Chia Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

21’nci yüzyılda tüm dünyanın ortak sorununun enerji, su kaynakları ve çevre sorunları olduğunu hatırlatan Atabani, söz konusuküresel sorunları çözmek için, bu alanda çalışan bilim insanları, araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile endüstriyel ortakları bir araya getirme fikrinden ilham alarak ICAFEE çalışmalarına başladıklarını ifade etti.



Her yıl yapılan konferanslarda tüm dünyadan biyo-yakıtlar, geri dönüşüm, su kaynakları, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışan bilim insanlarını bir araya getirdiklerini kaydeden Atabani, konferanslar sayesinde Türkiye’deki araştırmacıları ve endüstriyel ortakları, Asya ve Avrupa’dan gelen diğer katılımcılarla buluşturduklarını ve işbirliklerine zemin hazırladıklarını kaydetti.



Projede CSIR-Hindistan Toksikoloji Araştırma Enstitüsü, Hindistan ve Biyo-Kaynak Teknolojisi Şefi Prof. Dr. Ashok Pandey’in kurucu eş başkan, ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyes, Prof. Dr. Sebahattin Ünalan’ın onursal başkan, Norveç Stavanger Üniversitesinden Dr. Gopalakrishnan Kumar’ın kurucu ortak ve Hollanda IHE Delft Institute for Water Education’dan Dr. Eldon R. Rene’nin de danışman olarak yer aldığını belirten Atabani, ICAFEE serilerinin amaçlarına dair şu bilgileri verdi:

“Temel hedefimiz 2021 yılına kadar dünya çapında daha tanınır bir organizasyon haline gelmek. Uluslararası Alternatif Yakıtlar, Enerji ve Çevre Birliğini (IAAFEE) oluşturmak ve etkinliği desteklemek için prestijli bir dergi çıkarmak. Sözlü ve poster sunumları, açılış konuşmaları, bilimsel yazım atölyeleri, endüstri standı, B2B (İşletmeler Arası) ve P2P (Peer to Peer) toplantılarını içeren, sanayi ve akademi temsilcileri arasında geniş bir konferans programları düzenlemek. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen genç bilim insanlarını, bulgularını sunmak ve araştırmalarını bazı arşiv bilimsel dergilerinde yayınlamak için teşvik etmek. Genel olarak Türkiye'yi ve özellikle Erciyes Üniversitesini Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen seçkin araştırmacılarla bir araya getirmek için güçlü bir platform oluşturmak. Ayrıca, sunumların çoğunu e-versiyonda aranabilecek biçimde araştırmacıların faydasına sunmak.”