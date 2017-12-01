Erciyes Teknopark 3 yıldır zirvede

İlki 2013 yılında düzenlenen ve Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ile bu projeler sonucunda ortaya çıkan teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, 29 Kasım 2017 Çarşamba günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından açılışı yapılan zirveye, Erciyes Teknopark’ı temsilen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık ve başarıda büyük emeği bulunan Erciyes Teknopark personeli ve girişimcileri katıldı.

Zirvenin ödül töreninde, “5-9 Yaş Aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde üçüncü kez birinciliğini, Türkiye’deki tüm teknoparkların sıralandığı kategoride ise beşinciliğini koruyan Erciyes Teknopark’a, ödül, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından verildi.

Bakan Özlü’nün elinden birincilik ödülünü alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Teknopark’ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Güven, “Ülke olarak katma değeri yüksek ve aynı zamanda uluslararası pazarlarda rekabet edecek ürünler geliştirmenin yolu teknolojiden geçmektedir. Bilginin ana üretim kaynağı olan üniversitelerin katkısı olmaksızın teknoloji üretiminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Erciyes Üniversitesi, 2017 yılında YÖK tarafından belirlenen 10 araştırma üniversitesinden biri olarak ilan edilmiştir. Üniversitemiz, kendisine yüklenen misyona uygun olarak hizmetlerini araştırma odaklı olarak yürütmektedir. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi teknoloji tabanlı girişimciliği önemsemekte ve teşvik etmektedir. Bölgedeki teknoloji tabanlı girişimciliği üniversite-sanayi işbirliği temelinde geliştirmek üzere kurulan Erciyes Teknopark, bu amaç için önemli hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir. Nitekim bugün üçüncü defa aldığımız birincilik ödülü bu konudaki gayretin takdiri olarak değerlendirilmelidir. Erciyes Teknopark olarak ülkemizin teknoloji yoğun üretime geçiş sürecine katkı vermek üzere çalışmalarımıza her geçen gün artan bir ivme ile devam edeceğiz” dedi.

Bünyesinde 207 Ar-Ge firması faaliyet gösteren Erciyes Teknopark’ta, 868 nitelikli personel çalışmakta ve 300 kadar Ar-Ge projesi yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 867 Ar-Ge projesi ve 392 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla ekosistemin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.