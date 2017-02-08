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Erciyes Teknopark'ta TEYDEB Destekleri eğitimi düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından firmaların devlet desteklerinden daha fazla oranda yararlanabilmesini sağlamak amacıyla 'TEYDEB Destekleri' konulu eğitim düzenledi.

Erciyes Teknopark'ta TEYDEB Destekleri eğitimi düzenlendi
Teknoloji Transfer Uzmanı Hülya Yücefaydalı tarafından verilen eğitimde proje yazımında öne çıkan başlıklar, proje yazım teknikleri, Ar-Ge projelerinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar ile destek türleri ve kapsamları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Düzenlenen “TEYDEB Destekleri” eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:
"Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına TÜBİTAK -TEYDEB, sanayiye ve kobilere destek olmaya devam ediyor. Ancak bu desteklerden yararlanabilmek için firmaların önce yaptığı çalışmaları sistematik bir biçimde projelendirmesi ve yazması gerekmektedir. Bu sürecin dışarıdan destek alınmaksızın tamamlanması firmalar açısından oldukça zordur. Erciyes Teknopark olarak biz de belli aralıklarla düzenlediğimiz TEYDEB bilgilendirme eğitimleriyle şehrimizdeki firmaların daha çok proje üretmesini özendirmeyi ve devlet desteklerinden daha fazla oranda yararlanabilmesini sağlamayı amaçlamaktayız.”

İHA
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