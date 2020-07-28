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Erciyes Teknopark Türkiye Birincisi Oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonunda infografik alanında Erciyes Teknopark takımı Türkiye birincisi oldu!

Erciyes Teknopark Türkiye Birincisi Oldu

Demokratik hükümetlere teknolojiyi kullanarak askeri darbeleri nasıl önleyecekleri konusunda yol gösterebilmek amacıyla "Darbeleri anlamak, analiz etmek ve engellemek amacıyla sistemler kurgulamak" ana fikri ile düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu sonuçlandı. İki kategoride tüm Türkiye’den 35 takımın darbelere karşı proje ürettiği hekaton yedi gün boyunca devam etti.

15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonuna infografik alanında katılan Erciyes Teknopark’ın aldığı birincilikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “Günümüzdeki en önemli değişimlere zemin hazırlayan teknolojilerin başında iletişim teknolojileri gelmektedir. Bu teknolojileri kullanarak darbelerin nasıl önüne geçilebileceği, tekrar yaşanmasını engelleyebilecek sistemlerin geliştirilmesi gibi sorunlara çözüm aramak adına düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonuna Erciyes Teknopark olarak biz de infografik alanında katıldık. Bu kategori kapsamında, darbelerin önceden algılanmasına yönelik sistem önerilerimiz ile darbeleri zorlaştıracak haberleşme alt yapısı ve sistemleri için çözüm önerilerinde bulunduk.

Düzenlenen bu hekaton askeri darbeler konusunda ilk ve tek big data analizi çalışmasına da olanak sağlamıştır. Bu hekaton son 100 yıldır tüm dünyada gerçekleşen, büyük etkilere sahip askeri darbelerin datalarını, oluşturulan yenilikçi uygulamalar ve infografikler sayesinde analiz edilebilmesi için bir fırsat sunmuştur.

Böylesine önemli bir etkinliğe katılarak, Erciyes Teknopark olarak Türkiye birincisi olduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz. Elde edilen başarı ile ilgili Erciyes Teknopark takımında yer alan tüm ekip üyelerimizi tebrik ediyorum.”
 

İHA

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