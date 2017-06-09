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Erciyes Teknopark’ta ERC Bilgi Günü etkinliği gerçekleşti

Erciyes Teknopark’ta Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) kapsamında ‘ERC Bilgi Günü’ etkinliği düzenlendi.

Erciyes Teknopark’ta ERC Bilgi Günü etkinliği gerçekleşti
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal İrtibat Ofisi’nden Dr. Derya Dönertaş’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:
“Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) programlarında herhangi bir konsorsiyum veya ortaklık şartı aranmadan ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli akademik araştırma projelerine kaynak sağlanması amaçlanmaktadır.
2.5 Milyon Euro Bütçeli Konu Bağımsız ve Ortaksız Proje Fonu: ERC Programı
Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet fonlarından olan konu bağımsız ve ortaksız başvuru yapılabilen ERC programı kapsamında 2.5 milyon euro’ya kadar proje fonu desteği alınabilmektedir.
Akademik araştırma sayılarındaki artış ülkemizin geleceği açısından önemlidir. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz de araştırmacılarımızın projeleri için destek arama süreçlerine bu tür bilgilendirme toplantıları düzenleyerek katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal İrtibat Ofisi’nden Dr. Derya Dönertaş, konuşmasının ardından, ERC programına proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların sorularını yanıtladı. Yoğun geçen görüşmelerde akademisyenler proje başvuruları ve sonraki süreçler hakkında detaylı fikir alışverişinde bulundular.
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