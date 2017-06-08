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Erciyes Teknopark’tan bir ilk

Malta’da 30-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘Avrupa Çıraklık Birliği Yüksek Düzeyli Toplantısı’nda Erciyes Teknopark A.Ş.’nin de üyeliğe kabulü ilan edildi. Katılım sözleşmesi Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz tarafından bu toplantıda imzalandı.

Erciyes Teknopark’tan bir ilk
İmza töreni ardından Ahmet Hidayet Kiraz birlik üyelerine teknopark hakkında kısa bilgiler verip, Ar-Ge ve inovasyon projeleri için nitelikli personel ve araştırmacı yetiştirilmesinin önemine değindi.
Erciyes Teknopark’ın Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye olmasıyla ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Ülkemizde ara eleman ihtiyacının ve nitelikli iş gücünün önemi her geçen gün hızla artmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon projelerinin her birisi için nitelikli iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır. Nitelikli iş gücü için iyi bir eğitimin yanında uygulama tecrübesi de gerekmektedir. İşte tam bu noktada ise iş yeri temelli çıraklık eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde, çıraklık konusu ülkemizden farklı olarak lise dengi yaş gruplarından itibaren başlayarak, ileri yaşlarda da şirket içerisindeki eğitime dayanan modellerle uygulanmaktadır. 2013 yılında kurulan, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 35 Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa Çıraklık Birliği, Avrupa genelinde çıraklık eğitiminin yaygınlaşması ve iyi uygulama örneklerinin üyeler arasında paylaşılmasını amaçlamaktadır. Birliğe üye olarak bulunan 208 şirket arasında Airbus, Siemens, Tesco, Bosch, Cisco, Nestle, BASF, BMW, Lufthansa Technic, Enel, Safran, Axa, General Electric gibi alanında dünyada önde gelen şirketler bulunmaktadır. EAFA ‘ya üyeliğimizin kabulü ile Erciyes Teknopark olarak bölgedeki nitelikli personel yetiştirilmesi noktasında diğer EAFA üyeleri ile birlikte uygulamalı yeni iş yeri temelli eğitim projeleri üzerinde çalışmalarımıza hız vereceğiz.”


Kurum Haberi
 
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