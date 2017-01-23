ERÜ'den milli istatistik yazılımı projesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB destekli projenin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Gökmen Zararsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı'nda yaptığını, bu süreçte çalışma arkadaşları araştırma görevlileri Selçuk Korkmaz ve Dinçer Göksülük ile akademik amaçlı çeşitli yazılımlar geliştirdiklerini söyledi.

Bu yazılımların dünya çapında kullanılmaya başlandığını belirten Zararsız, şöyle devam etti:

"Amerika'da, İngiltere'de, Çin'de ders müfredatlarında dahi kullanılmaya başlandı. Çok iyi yerlerde yayınlama fırsatı bulduk, ödüller aldık. Buna istinaden bunu ticari bir yazılım haline getirebilmek için bir proje hazırladık. Bu süreçte Erciyes Teknoloji Transfer Ofisinin bize çok ciddi destekleri oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet Güven'in fikir ve destekleriyle Erciyes Teknopark'ta bir firma kurduk. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknogirişim Sermaye Desteği aldık. Bu sayede birtakım istihdamlar gerçekleştirdik ve projeyi belirli bir aşamaya getirdik. Daha sonra KOSGEB'ten Arge&İnovasyon Başlangıç Desteği aldık ve şimdi TÜBİTAK'ın desteğiyle projeye devam ediyoruz. Türkiye'nin bulut tabanlı ilk milli istatistik yazılımını gerçekleştireceğiz."

Yrd. Doç. Dr. Zararsız, projelerinin yurt dışında çeşitli örnekleri olduğunu ifade ederek, "Bunları yapanlar çok büyük firmalar. Binlerce çalışanı olan firmalar ve geliştirdikleri bu yazılımlar bizim rutin kullandığımız yazılımlar. Yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz için bu yazılımların avantaj ve dezavantajlarını çok iyi tartma fırsatımız oldu. Öncelikle Türkiye'de ve çevre ülkelerde, Ortadoğu ülkelerinde, Türk cumhuriyetlerinde böyle bir yazılımın olmaması bizim bu projeye başlamamız için bir fırsat oldu." diye konuştu.

- Bulut tabanlı, kullanıcı dostu yazılım

Yazılımlarının bulut tabanlı olmasıyla öne çıktığına dikkati çeken Zararsız, şöyle konuştu:

"SBSS, MedCalc gibi rakip yazılımlar bilgisayara kurulum gerçekleştirilerek çalışıyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz yazılım ise bulut tabanlı olarak çalışacak. Kişiler herhangi bir bilgisayarda, tablette hatta cep telefonunda istatistik analizlerini gerçekleştirebilecekler. İşletim sisteminden bağımsız olarak analizler yapabilecekler. Diğer bir avantajı ise Türk kullanıcılar için Türkçe olması. Şu an Türkçe bir yazılım yok. İstatistik bilmeyen ve bu tür yazılımları kullanmakta zorluk yaşayanların için çok ciddi destekler almaları gerekiyor. Bu konuda bizlere başvuranlar da oluyor. Bu nedenle Türkçe olması Türk kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak. Bunun dışında kullanıcı dostu bir yazılım. Bazı analiz bölümlerini kişilerin çok minimal düzeyde istatistik bilgisiyle bile gerçekleştirebileceği şekilde tasarladık. Aynı anda birden fazla veri setiyle çalışabilecek kullanıcılar. Birden fazla kişi aynı projede çalışma imkanı bulacak. Ben bir proje başlattım, belirli bir noktaya geldim ve yarıda bıraktım. Aynı projede çalışan başka birinin aynı sisteme dahil olup o projeyi devam ettirme şansı olacak."

Gökmen Zararsız, bu alandaki rakiplerinin çok büyük firmalar olduğuna dikkati çekerek, "İlk etapta pazarda yer edinmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Türkiye ve çevre ülkelerde. Onlarla şu an için rekabet edebilmemiz mümkün değil ama eksikliklerini de göz önünde bulundurarak böyle bir projeye başladık." dedi.

Zararsız, ekonomi, sağlık, genetik gibi veri seti olan her alanda bu yazılımın kullanılabileceğini vurgulayarak, "Diğer firmaların yazılımlarını ömür boyu kullanmak için satın alıyor ve binlerce dolar ödüyorsunuz. Bizim yazılımımızı günlük, haftalık, aylık, yıllık satın alma şansınız olacak. Örneğin sizin istatistik yazılımına bir haftalık ihtiyacınız var. Minimum düzeyde bir ücret ödeyerek bir haftalık kullanım alarak analizlerinizi gerçekleştirebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge sürecinin devam ettiğini belirten Zararsız, projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Proje ekibinde Zararsız'ın yanı sıra Doç. Dr. Ahmet Öztürk ile araştırma görevlileri Dr. Selçuk Korkmaz ve Dinçer Göksülük yer alıyor.



AA