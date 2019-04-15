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ERÜ’de “Tıpta Yapay Zekâ” Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte “Tıpta Yapay Zekâ” konusu anlatıldı.

ERÜ’de “Tıpta Yapay Zekâ” Anlatıldı

2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte ilk olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını konu alan belgesel yayınlandı.
Daha sonra Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Adem Hasgül, “Tıpta Yapay Zeka” konulu konferans verdi.
Yapay zekânın tanımı ve alanları hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Adem Hasgül, “Yapay zeka insanın zekasına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımda bulunma ve karar verme gibi davranışları sergilemesi beklenen yapay bir sistemdir. Temel olarak yapay zekâ, insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanabilir. Yapay zekânın amacı, normal olarak insan zekâsını gerektiren görevleri yapabilecek makinalar veya sistemler yapmaktır. Yapay zekâ araştırmalarının amacı, insan varlığında gözlemlediğimiz ve akıllı davranış olarak adlandırdığımız davranışları gösterebilen bilgisayarlar yapmaktır. Yapay zekâ genel olarak insan tarafından yapıldığında, doğal zekâyı gerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulması çabalarının tümüdür” diye konuştu.
 

İHA

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