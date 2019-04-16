ERÜ’den Hayvancılık İçin Büyük Çalışma

-Buzağı ishalinin hayvancılar için büyük problem oluşturduğunun ve beraberinde çok fazla kayıpları getirdiğinin altını çizen Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz, “Klonbiyotek Biyoteknoloji A.Ş olarak, TÜBİTAK 1512 sermaye desteği kapsamında kurulduk. Bu proje kapsamında, ülkemizin önemli bir problemi olan buzağı ishali ve sebep olan etkenleri, doğru ve hasta başındayken teşhis edebilecek bir kit geliştirme amacıyla şirketimiz kuruldu. Bu amaçla, önemli bir problem olan buzağı ishali ve bu hastalığın beraberinde getirdiği kayıpları minimize etmek ve ülkemizin bu teşhis kitleri noktasında herhangi bir üretimi söz konusu değil. Bu bağlamda, ülkemizin dışa bağımlılığı azaltmak bağlamında da çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.



Yerli ve mili imkanlar dahilinde bu projenin, hem ülke ekonomisine hem de ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını söyleyen Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizdeki bu hastalığın görüldüğü yerlerden örnekler toplandı ve örneklerden farklı 4 örnek izole edilerek, daha sonrasında bu etkenlere karşı antikorlar geliştirilmek suretiyle de hızlı teşhis kiti geliştirme süreci tamamlanmış oldu. Ürünümüz, hali hazırda geliştirilmiş durumda ve bu ürüne de Erciyes Teknopark tarafından kurulan ERBAN Melek Yatırım Ağı yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım sonrasında da, 2019 yılı içerisinde seri üretime geçmek ve öncelikli olarak buzağı ishali ve bu hastalığa sebep olacak etkenleri teşhis edecek kitleri ortaya koymak, sonrasında da yerli ve milli imkanlar dahilinde ülkemizin ihtiyacı olan diğer hızlı tanı kitlerini üretmeyi amaçlıyoruz. Bu noktadan hareketle de, hem ülke ekonomisine hem de ülke hayvancılığının gelişmesine de katkılar sağlamayı amaçlıyoruz.”



Doğru tedavi protokolü uygulamada da veteriner hekimin işini oldukça kolaylaştıracağını belirten Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz, “Prototip aşamasını geliştirmiş olduğumuz hızlı tanı kiti ile buzağı ishallerinin en büyük sebepleri olan etkenleri aynı an da tanıyabilecek ve tek bir hayvandan alınacak dışkı örneğini kite koymak sureti ile kısa bir süre içerisinde etkeni hızlı bir şekilde tanıyabilecek ve o anda da veteriner hekimin doğru bir tedavi protokolü uygulamasını kolaylaştırmış olacağız” dedi.

