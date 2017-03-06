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Facebook'ta beğenmeme dönemi

Facebook, Messenger için beğenmeme butonunu ve tepkileri çok yakında kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

Facebook'ta beğenmeme dönemi

Facebook, çok yakın zamanda Messenger hizmeti için tepki ve beğenmeme butonlarını hizmete sokmayı düşünüyor.

TEST AŞAMASINDA

Sistem şimdilik daha test aşamasında seyrederken birtakım kullanıcıların fotoğraflar paylaşmasıyla farkına varıldı. Yeni devreye girecek olan butonlar,Facebook içinde olduğu gibi hisleri ortaya çıkarmak için kullanılacak.

BEĞENMEME BUTONU

Burada en önemli nokta ise beğenmeme butonu olarak öne çıkıyor. Birçok kullanıcıda bu tip bir ihtiyacın sosyal paylaşım ağlarındaki eksikliğine vurgu yapıyordu. Bu özellik artık Messenger için de kullanıma girerek biraz da olsa kullanıcıların ihtiyacını gidermeyi umuyor.

Kaynak:Ensonhaber

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