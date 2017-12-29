Hiçyılmaz, TÜBİTAK ödül törenine katıldı

Törene ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Hiçyılmaz, TÜBİTAK ödüllerinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini ve bilimsel gelişmenin hızlanması bakımından motive edici bir gücü olduğunu belirtti.

TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine 3 yıl önce TOBB’un önerisi, ilgili bakanlığın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile getirildiğini hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, “Bilim Kurulu’nda görev yaptığım süre içerisinde çok önemli işlere imza atılmıştır. Bilim Kurulu’nun üyesi olmaktan dolayı onur duyuyorum. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Arif Ergin başta olmak üzere, birlikte görev yaptığım herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Hiçyılmaz, “Bilim Kurulu üyesi olarak katıldığım son toplantıda, 2017 yılı TÜBİTAK ödüllerinin verileceği isimleri belirlemiştik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Beştepe’de düzenlenen törende de ödüller sahiplerine takdim edildi. Türkiye’nin her alanda ileriye gitmesi için çaba gösteren bilim insanlarını, ödüle layık görülmelerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.



İHA

