İnsan Vücuduna Göre Anestezi Dozunu Ayarlayacak Cihaz İçin Çalışılıyor Kayseri’de 3 genç mühendis, anesteziye bağlı ölümlerin azalması için üzerinde çalıştıkları proje ile insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için çaba sarf ediyor.

15 Aralık 2019 Pazar 12:25