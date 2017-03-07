İşte NASA'daki en zeki kadın...

Türkİye’nin gururu astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’daki tek Türk bilim kadını. NASA’nın 2020’de hayata geçireceği Uzay Teleskopu projesinin başında. 2003 yılında dünyanın en önemli bilim insanlarından Albert Einstein, John Nash gibi isimlerle birlikte “Büyük Fikirler” listesine adını yazdıran Prof. Dr. Feryal Özel, dünyanın en zeki kadınlardan biri olarak gösteriliyor. Peki kimdir Feryal Özel aslen nereli ve yolu NASA'ya nasıl düştü. NASA'daki projesine dair bilgiler aktarmadan önce onun özel hayatına dair bilinenleri yansıtalım.



Doktor anne ve babanın kızı olan Feryal Özel dünyanın en zeki kadınlarından biri. ABD'de yaşayan Feryal Özel mutlu bir evliliği sahip. Fotoğrafta gördükleriniz eşi ve iki kızı.

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan Profesör Feryal Özel, ABD'deki Columbia Üniversitesini burslu kazanmış ve çift ana dal yaparak fizik mühendisliği ile matematik mühendisliği bölümlerinden yüksek onur derecesiyle mezun olmuş.

Yüksek lisansını Danimarka'da yapan Feryal Özel, doktorasını da Harvard Üniversitesi'nde tamamlamış. Dünyanın en büyük fizikçisi Stehphen Hawking ile aynı alanda çalışan Feryal Özel, alanında o kadar başarılı bir isim ki NASA'nın evrendeki gözü ona emanet edilmiş durumda. (internet haber)