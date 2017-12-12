Kadın girişimciden CERN’e “koruma kalkanı”

Kadın girişimci Gözüküçük, eşinin 1997’de vefat etmesinin ardından fabrikanın başına geçti. Eşinin 1980’li yılların başında kurduğu fabrikayı daha da geliştiren Gözüküçük, iş hayatındaki başarısını uluslararası arenaya taşıyarak fabrikasını CERN’e tedarikçi olarak çalışan Türkiye’deki 4 firmadan birisi haline getirdi.







Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın bulunduğu CERN’e hassas koruma kalkanı üretilen fabrika, ülke ekonomisine de katkı sağıyor.











Atom altı parçacıkların yapısını incelemeyi hedefleyen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, insanlığın bugüne kadar yaptığı en büyük deneylerden kabul ediliyor.







Gözüküçük, makine sanayine yan sanayi olarak çalışan bir firma olduklarını, vagon, makine, savunma sanayilerine parça ürettiklerini ve yurt dışına ihraç etiklerini söyledi.

Eşinin vefatı üzerine işlerin başına geçtiğini ve kadın girişimci olarak pes etmediğini belirten Gözüküçük, şunları kaydetti:







“Şu anda CERN’e tedarikçi olarak çalışan Türkiye’deki 4 firmadan birisiyiz. CERN’in koruma kalkanının parçalarını üretmekteyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) vasıtasıyla ihalesine katılarak, işlerini yapmaya başladık. Şu anda CERN’in ihalesiz işlerine de devam ediyoruz. CERN’de kullanılmak üzere atom parçacıklarının çakışması sırasında kullanılmak üzere koruma kalkanında kullanılacak 4 bin 500 parça ürettik. Üretime yıl başında başladık. Yıl ortasında iş bitti daha sonra yeni işler alarak o işlerle devam etmekteyiz. Ürettiğimiz ürünler CERN’e gitti kabul edildi ve yeni işler verildi. Daha sonra toplantılarına çağrıldık. Oğlum İngiltere’de toplantılarına gitti orada karşılıklı ikili görüşmeler sonucunda çalışmalarımız devam etmekte.”







“Sanayide çok fazla kadın girişimci yok”

Yaptığı işi “gurur verici” olarak tanımlayan Gözüküçük, “Türkiye için Kayseri için gurur verici bir durum. Katma değeri yüksek ürünler üretmek her zaman ülke ekonomisi için faydalı.” dedi.

Gözüküçük, CERN’in kendi iş güçlerinin yüzde 20’sini oluşturduğunu ve başarılarının takdir edildiğini aktardı.









Kadın girişimci olarak iş hayatında çeşitli ödüller aldığını vurgulayan Gözüküçük, bunların kendisini teşvik ettiğini dile getirdi.

Gözüküçük, makine sanayisinde dünya markası olmak istediklerini belirterek, “Sanayide çok fazla kadın girişimci yok. Onlara örnek olmak isterim. Kadınlara tavsiyem eğitim alan, kabiliyeti olan, iş yapma yeteneği olan kadınlarımız evde oturmasın. Ülke ekonomilerine katkı sağlamaları gerekiyor. Ülke nüfusunun yarısı erkek yarısı kadın. Tek kanatla hiçbir zaman kuş uçmaz, iki tarafın da çalışması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

AA