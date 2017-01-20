Kare Bilgisayar'dan network atılımı Kare bilgisayar Yöneticisi Hasan Ersözlü, bir Kayseri firması olarak alanında iddialı bir Network markasının Türkiye geneli dağıtımını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Linksys markasının Türkiye yeni distribütörü olan Simet Teknoloji ve markanın ülke genelinde dağıtımını üstlenen Kare Bilgisayar tarafından lansman toplantısı düzenlendi.

Rodisson Blue Hotel’de düzenlenen toplantıda Simet Teknoloji ve Kare Bilgisayar yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kare Bilgisayar Yöneticisi Hasan Ersözlü, bir Kayseri firması olarak alanında iddialı bir Network markasının Türkiye geneli dağıtımını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bilindiği üzere Simet ile bizim ortaklığımız bir çok markada var. Yeni bir ürünle Simet'in distribütör olduğu bizim de dağıtımını üstlendiğimiz bu ürünle sizlere daha iyi, daha kaliteli hizmet vereceğiz" dedi.

Simet Teknoloji İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Zehra Kurt “İş ortaklarımıza ve elbette ki sektörümüze nasıl daha iyi hizmet verebiliriz” bunu kendisine ilke edinen bizler, bilimsel çalışmaların gücü ışığında müşteri beklentilerine en uygun hizmetleri üretme misyonu ile kalitemizi geliştirmiş ve daima bilimsel misyonu ile 2016 yılının son çeyreğinde sizleri yeni bir sürprizle karşılamış bulunmaktayız. Linksys markasının kurumsal ürün grubunu Türkiye'de işin uzmanı olan bizlere teslim ettiler. Yani Linksys artık güvenilir ellerde” diye konuştu.

Haber: Ufuk ÇAMDAL























