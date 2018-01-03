Kayseri Bilim Merkezi Mars'ı tanıtıyor

Açıldığı günden bu yana uzayla ilgili bilinmeyenleri ziyaretçilerine aktarmaya çalışan Kayseri Bilim Merkezi, son etkinliği olan ‘Mars’la Yüz Yüze’ sergisiyle, topraksız ortamda bitki yetişir mi, Mars ortamında yürüyüş nasıl hissettirir, dünya dışında nasıl bir görünüşünüz olur, astronotlar ne ile beslenir, uçaklar dünyada mı yoksa Mars’ta mı daha kolay uçar?, astronotlar dünyaya döndüklerinde neden tekerlekli sandalye kullanır sorularına yanıt veriyor.

Her yaştan izleyiciye hitap eden sergi, bu ay sonuna kadar Kayseri Bilim Merkezinde ziyaretçi kabul etmeye devam edecek.

İHA