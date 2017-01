Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50.000 m2 açık, 10.000 m2 kapalı alanda kurulan Kayseri Bilim Merkezi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılış töreniyle 4 Aralık tarihinde hizmete açılmıştı. Bilim Merkezi, henüz 31 Aralık Cumartesi günü kamuoyuna tanıtılmasına rağmen kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Bilim Merkezi'ni resmi açılışının yapıldığı 4 Aralık'tan bu yana 15 bin kişi ziyaret etti.



"KAYSERİ'DE BİLİME OLAN İLGİ ARTACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bilim Merkezi'nin her yaştan ziyaretçilerinin bilime olan merakını uyandırarak, bilimi teoriden pratiğe dönüştürmek suretiyle geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesi hedefiyle kurulduğunu belirtti. Bilim Merkezi'nin özellikle çocuklarımızı ve gençleri sanal alemden kurtaracağını ifade eden Başkan Çelik, Kayseri Bilim Merkezi'nin, herkeste heyecan ve merak uyandıran bir çekim merkezi olacağını kaydetti. Kayseri'de bilim alanında bir altyapı oluşacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Bilim Merkezi'nin kısa sürede büyük ilgi görmesinin ne denli yerinde bir yatırım yapıldığının göstergesi olduğunu vurguladı.



SAATLERCE GEZİLEBİLİR

Kayseri Bilim Merkezi, yaklaşık 100 sergi düzeneği ile 7'den 70'e herkesin hiç sıkılmadan saatlerce gezebileceği şehrimizin yeni cazibe merkezi oldu. Kayseri Bilim Merkezi'nde; 2 bin 280 m2 kalıcı sergi alanı, 750 m2 geçici sergi alanı, 750 m2 üretim atölyesi, üç adet laboratuar, kütüphane, rehber odası, hediyelik eşya mağazası, 740 m2 fuaye, seminer odası ve 14 metre çapında 109 kişilik Türkiye'nin en büyük planetaryumu bulunuyor. Ayrıca Bilim Merkezi'nin bahçesinde 3 bin 380 m2 sergi alanı yer alıyor. Bilim Merkezi'nin sergi alanlarında Gözlerimizdeki Yıldızlar, Gezegen Yörüngeleri, Ses Tüpü, Karınca Kolonisi, Plazma Golobe, Stres Yayı Koşu Bandı, Hava Tabancası, Şimşek Makinesi, Mikro Yaratıklar, Yakıcı Soğuk gibi hayatımızda yer tutan olayları daha iyi anlamımızı sağlayan cihazlar bulunuyor.



Bilim Merkezi'nde ziyaretçiler ana ve geçici sergi salonlarında yer alan sergileri bireysel veya rehber eşliğinde gezebiliyorlar. Bunun yanında her yaşta öğrenci ve meraklılar için atölye çalışmaları düzenleniyor. Kayseri Bilim Merkezi, dünyanın belli başlı bilim merkezi birliklerinden The Association of Science-Technology Center (ASTC), The European Network of Science Centers and Museums (ECSITE) ve The North Africa and Middle East Science Centers Network'a (NAMES) kurulum aşamasında iken kabul edilen Türkiye'nin ilk bilim merkezi olma unvanına da sahip.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMU

Başta astronomi ve gökyüzü olmak üzere bilimin her alanında eğitim ve eğlence amaçlı şovlarının gösterildiği gökevi de denilen planetaryum Kayseri Bilim Merkezi'nin gözde mekanlarından birisi. Planetaryumda, kubbe içerisindeki 360 derecelik özel bir perdeye, projeksiyonlarla yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin evrendeki hareketleri gerçeğe yakin olarak simule ediliyor. Sinema salonlarından ayrılan planetaryum izleyicinin kendisini filmin içerisinde hissetmesini sağlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Kayseri Bilim Merkezi Gökevi'nde Kozmik Macera, Buzdan Dünyalar, Mars İstilacıları, Evren'in Harikaları, Kutup Işıkları Deneyimi gibi eğitim ve eğlence amaçlı gösterilecek filmlerin yanında temel astronomiden ileri astronomiye kadar pek çok konuda eğitim verilecek.