Kayseri Bilim Merkezi’ni bir yılda 150 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Bilim Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 52 milyon liralık yatırımla kuruldu ve 2016 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplu açılış töreniyle açıldı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50 bin metrekare açık, 10 bin metrekare de kapalı alanda kurulu olan Bilim Merkezi, birbirinden farklı sergi alanlarıyla ve düzenlenen etkinliklerle Kayseri ve çevre illerdeki bilim meraklılarının ilgi odağı oldu. Kayseri’nin cazibesini artıran en önemli yatırımlardan biri olan Bilim Merkezi, bugüne kadar 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bilim Merkezi’nde bir yıl içinde yaklaşık 15 bin ziyaretçinin katılımıyla iki ayrı bilim şenliği, yaz bilim kampları, geçen hafta ilk mezunlarını veren astronomi okulu, astronomi bilim kampı, öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları ve 40 farklı içerikle açılan hafta sonu atölyeleri gibi etkinlikler yapıldı.

Bilim Merkezi’nin en dikkat çekici bölümlerinden birisi olan ve 14 metre çaplı kubbesi, 109 koltuk kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük planetaryumu olan gökevinde de eğitim ve eğlence amaçlı pek çok film gösterildi. Gökyüzü gözlemleri, şehir içi ve şehir dışından okul ziyaretleri gibi etkinliklerle bilimle dolu bir yıl geçiren Kayseri Bilim Merkezi, bu süreçte Kayseri ve çevre illerden gelen yaklaşık 150 bin kişiyi ağırladı.

İHA