Kayseri'de Teknoloji Zirvesi Düzenlenecek

Teknoloji zirvesine evsahipliği yapacak olan Ömer İlhan, konu ile ilgili olarak verdiği bilgilerde güvenlik teknolojilerinin geldiği son nokta ile Teknoloji 4.0'ın hayata geçirilmesinin önemi hakkında önemli sunumların gerçekleştirileceğini dile getirdi. Akıllı Şehir Kayseri mottosu ile son teknoloji güvenlik, mobese, kişisel güvenlik gibi birçok konuda detaylı sunumlar ile zirvede Kayseri'de güvenlik için yapılabilecek son teknoloji donanım ve özel yazılımlar tanıtılacak. Tanıtımlar haricinde kamu kuruluşları ve emniyet için yapılacak son teknoloji mobese kamera ve akıllı takip sistemleri ile günümüz teknolojisinin bütün olanaklarının Kayseri'ye nasıl entegre edileceği konusunda detaylı bilgilendirmeler ve Teknoloji 4.0'ın hayata geçmesi için önemi konusunda bilgilere yer verilecek.



Ömer İlhan, yıllardır güvenlik sektöründe birçok kuruma ve özel sektöre verdikleri çözüm ortaklığı ve kazandıkları deneyim ile dünyada teknolojinin geldiği son nokta ile Kayseri'yi dünyanın en güvenli şehirleri içerisine gireceğini ve bu konuda ülkemize öncü bir şehir olması için bu zirveyi düzenlediklerini söyledi. İlhan, ''Kamu, özel sektör iş birlikteliği ile Kadim Kent Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz'' dedi.

