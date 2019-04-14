Lise öğrencilerinin projesi dünya üçüncüsü oldu

Proje Danışmanı Fethi Ahmet Öner yaptığı açıklamada proje ve yarışma hakkında bilgiler vererek; "Tunus'un Monastır kentinde bu yıl onuncusu yapılan IEFST Uluslararası Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Proje Olimpiyatları'nda yaptığımız 'Bacopa Monnieri Bitkisini Kullan Atık Sularını Temizle' adlı projemizle 'Yaşam ve Biyoloji' kategorisinde finalist olduk. Bu projeyle daha önce TÜBİTAK Kayseri Bölge Sergisi için başvurmuştuk ama maalesef projemiz bölge sergisine katılma hakkı kazanamadı. Bununla birlikte IFEST uluslararası proje olimpiyatlarında finalist olan projemizi sunmak için 20-26 Mart tarihlerinde öğrencim Fatih İpek ile birlikte Tunus'a gittik. Tunus'ta yaklaşık 32 ülkeden 190 proje ile bin katılımcı bulunmaktaydı. Bu proje olimpiyatları farklı kategorilerde 14-24 yaş arasındaki öğrencilerin projelerinin sergilendiği bir yarışma festivalidir. Projelerin yanında ülkelerin kültürel faaliyetlerinin sergilendiği etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar arasında profesörler, finalist proje katılımcıları, ülkelerin organizasyon temsilcileri hatta katılımcı öğrencilerin ebeveynleri de vardı. Sergilenen projeler kategoriler bazında uzman kişilerce ve farklı ülkelerin organizasyon temsilcileri tarafından değerlendirilmiş olup sonuçları 26 Mart tarihinde yapılan kapanış seramonisinde açıklandı. Allah'ın izni ve yardımıyla projemizin değerlendirilmesi sonucunda yaşam ve biyoloji kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazanmış, bronz madalya almış bulunmaktayız. Ülkemize ve Kayserimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kayseri'den uluslararası arenada bu anlamda ilk defa bir proje ile katılım sağlamak ve dünya üçüncüsü olmak bizleri mutlu etmiştir. Ülkemizin bayrağını Tunus'ta dalgalandırmak ve Kayserimizi temsil etmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Türkiye bu organizasyonda toplam 10 proje ve 28 katılımcıyla bulunmaktaydı. Bu projeler arasında 3 devlet okulu 7 özel okul yer almaktaydı. Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi, katılan devlet okullarından biri olarak ülkemizi ve Kayserimizi temsilen IFEST yarışmasında yerini aldı. Tunus'a gidip projemizi sunmak için maddi anlamda zorluk çektik. Masrafımızın bir kısmını hayırseverler karşıladı, bu başarıda kendilerinin de katkısı çoktur. İlkay Hanım ve Abdullah Bey'e şahsım ve okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Aldıkları başarıdan dolayı duydukları gururu ifade eden Öner; "Bu yarışmada okulumuzu, ilimizi ve ülkemizi temsil etmeyi çok istiyorduk. Allah'ın izniyle nasip oldu. Tunus'ta ülkemizi ve okulumuzu yüzümüzün akıyla temsil ederek Dünya 3.'sü olarak ülkemize döndük. Ötle mutlu olduk ki anlatamayız" dedi.

Öğrencilerden Mahmut Yöndem ve Fatih İpek ise, almış oldukları bu başarıdan dolayı sevinç ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

