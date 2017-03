Liseli mucitler dünyaya açılıyor

Kuyu köpeği kurtarmaya çalışmışlardı

daki" köpeği kurtarma çalışmalarına icat ettikleri "" ile destek veren özel bir lisenin robotik takımı, yarışmaya katılmak üzereBeykoz'da geçen ay 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeğin kurtarılması çalışmalarına, kendi icatları olan robotik kurtarma koluyla katılan Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni icatları "İnfiniti" adlı robotla ABD'nin Kaliforniya kentinde her yıl düzenlenen robot yarışmasına katılacak.Liseli 13 öğrenciden oluşan Androit Androids 6025 isimli takım, ABD'ye hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda, 6 haftada ürettikleri "İnfiniti" adlı robot hakkında gazetecilere bilgi verdi.Takım kaptanı Emre Özkabaş, yarışmanın bu yılki teması kapsamında geliştirilen robotun, plastik bir topu 2,4 metre yüksekliğindeki bir potadan sorunsuz bir şekilde geçirmesi ve serbest bir ipe tırmanması gerektiğini söyledi.Robotu kitten çıkan parçalar ile tornada, sanayide lazer kesimcilerden sponsorluk isteyerek kendi tasarılarıyla üretiklerini belirten Özkabaş, şu bilgileri verdi:"İlk önce bir tasarım süreci oluyor. Bu tasarım sürecinden sonra montaj süreci oluyor. Robotik takımı 2016'da kurduk. İlk yılda uluslararası başarı elde ettik. Amerika'da Alabama bölgesel yarışmasına katıldı. Buradan sonra dünya şampiyonasına çıkmaya hak kazandık ve dünya şampiyonasında Türkiye'ye ödül getiren ilk Türk takımı olmaya hak kazandık. Geçen yıl bölgesel yarışmada birinci, dünya şampiyonasında ise klasmanımızın ikinci değerli ödülünü kazandık. Bu seneki hedefimiz yine dünya şampiyonasına çıkıp ödül getirmek."Özkabaş, yavru köpek "Kuyu"yu kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:"Bu robotu yaparken Kuyu köpek olayı yaşandı. Biz de çalışmalarımıza ara verip köpeği kurtarmak için robotik kol ürettik ve kurtarma çalışmalarında olabildiğince yer almaya çalıştık. Yarışmaya hazırlanıyorduk ancak orada bir can söz konusuydu. Yardım etmek için gittik ve robotik kolu deneme fırsatı bulduk. İlk önce köpeği tutabildik fakat kullandığımız havalı sistem hava kaçırmaya başladı ve pistonlarda bir gevşeme oldu. Köpeği riske atmamak adına kolu tekrar okula getirdik. Belli önlemlerle kolu düzelttikten sonra tekrar giderken köpeğin kurtarıldığı haberini aldık. Herkes çok mutlu oldu. En azından sosyal bir amaç için bir can için uğraştık. Bu bize başta insani olmak üzere çok değer kattı."Özkabaş, takımın, Kaliforniya'daki yarışmada başarı elde etmesi durumunda 27 Nisan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını sözlerine ekledi.