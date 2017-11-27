“MEKKE, MEDiNE’DE BiLE TELEFONLA VAKiT GEÇiRiYORLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde konuştu. Erdoğan "Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji maalesef giderek bizi hayattan koparıyor. Bizler teknofobik insanlar değiliz... Mekke'de Beytullah'ta, Medine'de dahi insanlar, ibadetle meşgul olmak yerine telefonla vakit geçiriyor" dedi.



İşte o açıklamaları:



"TEKNOFOBİK DEĞİLİZ"

"Dünyanın en büyük bilişim firmalarının merkezi olan Amerika aynı zamanda hayatlarında teknolojiyi topluluklara dondurmuş topluluklara da ev sahipliği yapıyor. Bize göre asıl mesele teknolojiyi nasıl anladığınız ve onu hayatınızın neresine yerleştirdiğinizdir. Biz modern tabirle teknofobik insanlar değiliz. Biz bilimsel gelişmelerin niçin kullanıldığına bakarız.



"ZİHNİ BAĞIMLILIK"

Bugün nükleer silahları yasaklama anlayışını savunan zihniyetlere baktığımızda onlarda nükleer başlıklar var ama siz yapamazsınız diyor. Hemen parmak sallamaya başlıyorlar. Bu da bir bağımlılık, bu bir zihni bağımlılıktır.

Öğrencilerin bilgisayar, internet, telefon ve televizyon ile geçirdiği süre, günde 6 saat. Buna karşın ders kitabı ve dergi gibi diğer yayınlara ayırdıkları süre ise 1 saati bulmuyor. Telefonuyla özçekim yaparken düşen, kaza yapan, sakatlanan hatta vefat eden insanlara dair haberleri yüreğimiz parçalanarak takip ediyoruz.



"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI" UYARISI

Dost meclislerindeki gönül sohbetlerinin yerini artık sosyal medya tartışmaları aldı. Mekke'de, Medine'de bile insanlar ibadet yerine telefonlarıyla vakit geçiriyor. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji maalesef giderek bizi hayattan koparıyor. Sorumluluk sahibi bireyler olarak bu gidişatı eli kolu bağlı izleyemeyiz. Türkiye olarak bu konuda diğer ülkelere oranla daha iyi durumdayız. Fakat tehlike dağdan gelen bir çığ gibi büyümekte. Çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak yerine, onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yöntemini göstermeli ve onun eğitimini vermeliyiz."