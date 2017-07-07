Orkun Işıtmak'ın polislere hakaret ettiği görüntüler

Youtube'da 4 milyona yakın abonesi bulunan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak'ın Gezi Parkı olayları sırasında polislere küfür ve hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

Twitter'da kısa sürede yayılan videoya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra Işıtmak'ın abone sayısı, olay sonrası ciddi bir şekilde düşüşe geçti.

İşte o video:





Orkun Işıtmak'ın yaptığı açıklama:

Arkadaşlar, son yayınlanan videoları gördüm, haberim var. Bundan 2-3 hafta önce de yine bana benzediği iddia edilen birinin polislere küfür ettiği bir video yayınlanmıştı. Yine benzer bir şey yaşıyoruz.



SON VİDEO GERÇEKTEN BANA AİT

Her zaman size karşı samimi ve dürüst oldum, bu sefer de farklı olmayacak. Son videolardan bir tanesi gerçekten de bana ait. 15-16 yaşımda, gençlik heyecanımla etrafımdaki atmosferin de gazına gelip söylediğim saçma sapan bir ifadeyi içeriyor. Ama onun dışında da polisimize hakaret etmek, tehditler savurmak zaten haddim değil.



BANA HİÇ YAKIŞMADI

Aramızda ufakken yaptığı saçmalıklara bakıp utanmamış birisi varsa parmak kaldırsın. Ben 4 yıl önceki o davranışımdan dolayı pişmanım. Bana hiç yakışmadı, biliyorum, ama yıllar geçtikçe, yaşım ilerledikçe ve sağlıklı karar verebilir hale geldikçe böyle bir şey yaptığımı dahi unutmuşum.

Daha 15 yaşındayken yaptığım bir şeyin birtakım başka görüntülerle birleştirilmesinden doğmuş böyle bir polemikle gündeminizi işgal ettiğim için kötü sözlerimle incittiğim herkesten çok özür diliyorum. Ben bir siyasi figür değilim, tek amacım beni seven insanları eğlendirmek.

Bugüne kadar videolarımda saygı çerçevesi dışına çıkmamak ve iyi örnek olmak uğruna neler yaptığımı herkes bilir. Ben çizgimi bozmadan devam ediyor olacağım ve size layık olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Sevgiler.