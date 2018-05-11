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Ortaokul’dan bilim fuarı

TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları” kapsamında Hacılar Gürdoğanlar Ortaokulunda bilim fuarı düzenlendi.

Ortaokul’dan bilim fuarı
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının konseri ile başlayan programa Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kamil Akçadırcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, kurum ve okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.
Gürdoğanlar ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim fuarının açılış kurdelesi, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kamil Akçadırcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı tarafından kesildi. 
Gürdoğanlar Ortaokulu 5 ila 8’inci sınıf öğrencilerinin kendi imkânları ve hayal güçleri ile hazırladıkları projeler katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici 4006 TUBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Kurum Haberi
 
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