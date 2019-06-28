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Solar sektörünün kalbi Kayseri'de atacak

"Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor" adlı etkinlik 29 Haziran 2019 Cumartesi günü Kayseri’de yapılacak.

Solar sektörünün kalbi Kayseri'de atacak

Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor adlı etkinliğin 6.sı 29 Haziran’da Kayseri’de yapılacak. MMG/Kayseri Şubesi’nden yapılan açıklamada, güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretmek isteyen yatırımcılar ile bu alanda faaliyet gösteren sektör temsilcisi firmaların 29 Haziran 2019 Cumartesi günü Kayseri Ommer Otel'de bir araya geleceği belirtildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da desteklenen güneş enerjisinden elektrik üretiminin tüm yönleriyle ele alınacağı 6. büyük Kayseri buluşması ve fuarı bir gün sürecek.

Etkinlikte, finansman, yatırım, üretim ve anahtar teslimi projeler konularında bilgilendirmelerin olacağı ve sektörün öncü kuruluşlarının verdikleri bilgiler ile yatırımcıların aydınlatılacağı ifade edildi. Dünya güneş enerjisi sektörünün Türkiye CEO’ları, üst düzey yöneticileri, satın alma müdürleri, üreticiler, tüketiciler, akademisyenler ile güneş enerjisi sektörünün yurt içi ve yurt dışı temsilcilerinin yer alacağı buluşmada sektörün tüm mensupları bir araya gelecek.

Kayıt ve rezervasyonun zorunlu olduğu etkinlik hakkında bilgi almak isteyenler, bilgi@anadolugunesi.org mail adresinden yetkililere ulaşabileceği gibi https://anadolugunesi.org/ sitesinden de bilgi alabilecek.
 

Haber Merkezi

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