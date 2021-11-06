TEKNOLOJİNİN KARE’Sİ BAYİLERİ İLE BULUŞTU

Anadolu’da önemli bir bilgisayar toptancısı olan Kare Bilgisayar’ın 7 farklı şehirden 108 iş ortağının katılım sağladığı toplantı, Em'ar Oteldeki kahvaltı organizasyonu ile başladı. Ardından açılış konuşmasını Kare Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Ersözlü gerçekleştirdi. Ersözlü konuşmasında, pandemi sebebiyle son 2 yıldır toplantıların yapılamadığını, bu sürecin bir çok sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Ancak bu sürecin, tüm olumsuz yanlarına rağmen, bilişim sektörüne ilginin artmasıyla, güvenlik alanında da ihtiyaçların arttığını ve hatta son dönemde güvenlik satışlarının bilgisayar, notebook satışlarına yaklaştığını ifade etti. Bu sebeple, güvenlik alanında hedefimiz uluslararası markalarla çalışmak, teknik açıdan verimlilik ve müşterilerin güvenilirliğini kalitemiz ile kazanmak diye de belirtti.

Ardından Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Aş adına Mehmet Akif Aydın, Hikvision Türkiye’den Serkan Tunalı ve Engin Sokur sunumlarına devam ettiler. Kısa bir kahve arası ve fotoğraf çekimi sonrası Seagate Türkiye adına Okan Horasan’ın konuşması ile devam eden toplantı bol sürprizli hediye çekilişi ile son buldu.

