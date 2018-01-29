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Teknopark, Sera Kuluçka’nın bayiliğini verecek 

Erciyes Teknopark, bünyesinde geliştirdiği kuluçka programı ‘Sera’yı, yurtiçi ve yurtdışında know-how geliştirmek üzere imtiyaz hakkını vermeye hazırlanıyor. 

Teknopark, Sera Kuluçka’nın bayiliğini verecek 

Sera Kuluçka Merkezi’nde birçok girişimciye destek verdiklerini belirten Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, Sera programı ile girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne veya hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak, başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kayseri’de birçok girişimciye destek vererek, şu an Erciyes Teknopark çatısı altında 200’den fazla firmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Prof. Dr. Doğan, “Kuluçka programı olmayan teknoparklara 'Sera' kazandırılacak. Bu hizmeti alan bir teknopark ya da üniversite zaman ve bütçeden tasarruf sağlayacak. Bu formülle kuluçka programı olmayan bir teknopark en az beş yıl kazanacak. Bunun yanı sıra daha önce tecrübe edilmiş bir program olduğu için yüksek risk alması da önlenecek ve bilgi transferi yaptığımız teknoparklardan biz de karşılıklı olarak bilgi transferi yapacağız” diye konuştu.

“Uluslararası firmalar çıkarmayı hedefledik”
Sera Kuluçka Merkezi’nde medikal cihaz teknolojilerinden, üç boyutlu yazıcı teknolojilerine, mobil oyun teknolojilerinden pil teknolojilerine kadar birçok alanda proje yürütüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Doğan, Sera’da şu ana kadar yaklaşık 600 girişimcinin eğitim aldığını ve kısa ve orta vadede uluslararası arenada boy gösteren firmalar ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.
Hali hazırda teknoloji tabanlı ve gelecek teknolojiler üzerine çalışan 60 kuluçka firmasına sahip olduklarına işaret eden Prof. Dr. Doğan, bu sayede teknoloji tabanlı firma ve girişimci yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi
 

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Erciyes TeknoparkMURAT DOĞAN
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