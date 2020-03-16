“TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık”

Bakan Varank duyuruyu sosyal medya hesabından yaparken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız.
Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık!
-Bilim ve Teknik
-Bilim Çocuk
-Meraklı Minik”
“Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız.
Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık!
-Bilim ve Teknik
-Bilim Çocuk
-Meraklı Minik”
Haber: Fatma Alkan