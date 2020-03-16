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“TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikle evde vakit geçirecek olan çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yayınlanan dergilerin tamamını bu süreçte ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

“TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık”
Bakan Varank duyuruyu sosyal medya hesabından yaparken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız.
Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık!
-Bilim ve Teknik
-Bilim Çocuk
-Meraklı Minik”

Haber: Fatma Alkan

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