“TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikle evde vakit geçirecek olan çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yayınlanan dergilerin tamamını bu süreçte ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

16 Mart 2020 Pazartesi 14:28