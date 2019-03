Türk Bilim İnsanına Yapay Zeka Ödülü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Artifical Bee Colony (Yapay Arı Kolonisi) isimli algoritma çalışmasıyla yapay zeka konusunda ileride olan devletlerin bilim insanlarına da örnek oldu.



“Her alanda bilime dayalı üretim yapmalıyız”

Prof. Dr. Derviş Karaboğa, İstanbul’da düzenlenen “Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri” töreninde “En Başarılı Bilim İnsanı” ödülünün sahibi oldu. Ödülü takdim edilen Prof. Dr. Karaboğa yaptığı konuşmada “Ödül töreninin bilimi kapsamı çok güzel. Anadolu’da yaşamak, Türkiye’de yaşamak zor. Kıyamete kadar ayakta tutmak için yolun bilimden geçtiğini düşünüyorum. Her alanda bilime dayalı üretim, ne yapacaksak bilime dayalı yapmak durumundayız” dedi.







30 yıldır yapay zeka konusunu çalışıyor

Doktora eğitimi için 1990'da İngiltere'ye giden ve sonrasında Türkiye’ye dönerek yapay zeka konusunda araştırmalarına devam eden Prof. Dr. Karaboğa, yeni bir yapay zeka yaklaşımı üzerine yoğunlaştı. Karaboğa, edinmiş olduğu tecrübelerden yola çıkarak bal arılarıyla ilgilenmeye başladı.Bal arılarının davranışından ilham aldığı yapay zeka yöntemi konusunda çalışmalarına 2000'li yılların başında başlayan Karaboğa, bulduğu yönteme Artifical Bee Colony (ABC) adını verdi.







“Amacımız ülkemiz için katma değer üreten bu kişi ve kurumları onure edebilmek”

Başarı Ödülleri törenini çok önceden planlanan bir hedefleri olduğunu belirten Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “1975 yılından bu yana kesintisiz olarak faaliyetlerine devam eden ve 5 binden fazla üyesi ile kamudaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan derneğimiz için bu organizasyon önemli bir kilometre taşıdır. Derneğimizin 44 yıl önce kuruluşundaki hedeflerinden birisi de hayatın her alanında başarılı olmuş kişilerle meslektaşlarımızı bir araya getirip onların başarılarından ilham almaktı. Ülkemiz için katma değer üreten bu kişi ve kurumları acizane onure edebilmekti. Çünkü biz her zaman marifetin iltifata tabi olduğunu farkındayız. İşte biz bu gece bu hedefi de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”