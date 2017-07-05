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Turkhackteam’dan Yunan Operasyonu

Türk Hack Team, Yunanistan’ın yük gemimize yaptığı saldırının ardından siber savaş ilan ederek binlerce yunan vatandaşın kimlik bilgilerini hackledi.

Turkhackteam’dan Yunan Operasyonu

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Yunanistan'ın yük gemimize ateş ederek saldırmasının sonucu olarak Türk Hack Team olarak siber savaş ilan ettik. Binlerce vatandaşının kimlik bilgilerini hackledik. Profesörlerin, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerinin bilgilerini yayınladık. Otellerini ve diğer devlet kurumlarını hackledik. Arkasından Kültür Bakanlığına girdik. Daha sonra merkez bankası ve özel bir bankalarını yarım saat boyunca aralıksız kapatarak maddi zarara uğrattık. Orman bakanlığı, ulaştırma bakanlığı ,adalet bakanlığı, sahil güvenliğin erişimini kestik.”

Kurum Haberi
 
 

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Anahtar Kelimeler:
TÜRKYUNANHACK
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Hayret! 2 hafta önce

Bırakın artık şu ucuz kahramanlıkları ve ucuz düşmanlıkları. Ötekileştirdiğimiz insanların, toplumların kaçınılmaz olarak ötekisi olacağımızı bilelim. Yüz yıldan fazladır Türkleri ve Yunanlıları aynı tiyatro sahnesinde oynatan perde gerisindeki güçleri ne zaman göreceğiz. Türklerin ve Yunanlıların birbirine düşman olması için dişe dokunur hiçbir gerekçe gösterilemez. Bunları aptal(laştırılmış) Yunan halkına ve yöneticilerine de söylüyorum. Diğer konu. Hack işlemi suçtur. İşine geldiğinde suçu onaylamak ve hatta kutsamak yanlıştır. Bu kişiler bir gün döner sizi de vururlar. Suç işleyen adamın ahlakı olmaz. Yıllardır bilgisayar korsanlığı ve korsanları övülerek, kutsanarak ülke çapında pek çok genç siber suç batağına sürüklendi. Haber yaparken lütfen dikkatli olalım.

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