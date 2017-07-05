Turkhackteam’dan Yunan Operasyonu

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yunanistan'ın yük gemimize ateş ederek saldırmasının sonucu olarak Türk Hack Team olarak siber savaş ilan ettik. Binlerce vatandaşının kimlik bilgilerini hackledik. Profesörlerin, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerinin bilgilerini yayınladık. Otellerini ve diğer devlet kurumlarını hackledik. Arkasından Kültür Bakanlığına girdik. Daha sonra merkez bankası ve özel bir bankalarını yarım saat boyunca aralıksız kapatarak maddi zarara uğrattık. Orman bakanlığı, ulaştırma bakanlığı ,adalet bakanlığı, sahil güvenliğin erişimini kestik.”



Kurum Haberi



