Türkiye’de ilk yerli ve milli istatistiksel yazılım

Erciyes Teknopark’ta 2015 yılında 4 öğretim görevlisi tarafından kurulan Turcosa İstatistiksel Yazılım Firması, geliştirdiği yazılımla akademisyenlere büyük kolaylık sağlayacak özellikler sunuyor. Çeşitli destekler alarak kurulan firmanın amacı yerli ve milli yazılımı dünyaya tanıtmak. Kullanıcısına benzer yazılımlardan daha fazla kolaylık tanıyan ve işletim sisteminden bağımsız olarak çalışan yazılım, tablet ve akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor. İstatistik değerlerini karşılaştırarak yorumlayabilen ve raporlama özelliği sunan yerli yazılıma yurt dışından da ilgi büyük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan, yazılımı demo olarak kullanan ilk ülkelerden oldu.

Çeşitli desteklerle firmayı kurup yazılımı milli ve yerli hale getirmeyi amaçladıklarını belirten firma kurucu ortaklarından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalından Doç. Dr. Gökmen Zararsız, “Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Doktora Öğretim Üyesi Selçuk Korkmaz ve Araştırma Görevlisi Dinçer Göksu İkili ile birlikte 2015 yılında aynı zamanda Turcosa Analitik firmasının kurucularıyız. Turcosa’nın kurucu ortakları, öğretim üyeleri olarak, 2015 yılı öncesinde biz akademik amaçlı çeşitli istatistik yazılımları geliştiriyorduk. Bu yazılımları biz uluslararası çok önemli dergilerde yayınlama fırsatı bulduk. Uluslararası ödüller aldık. Aynı zamanda bu yazılımlar Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Çin’de lisansüstü ders müfredatlarına girmiş durumda. Biz buradan yola çıkarak acaba bunu proje haline getirip, bir firma kurabilir miyiz, bunu milli bir başlık altında duyurabilir miyiz, milli bir istatistik yazılım çıkarabilir miyiz diye bir Tekno Girişim Sanayi Bakanlığı projesi verdik. Sonrasında KOSGEB ve TÜBİTAK’tan çeşitli destekler alarak da firmayı kurduk ve bu sayede Turcosa İstatistik Yazılım projesini başlatmış olduk” dedi.



Yazılımın minimal bilgisi olan araştırmacılar için de çok büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Gökmen Zararsız, “Projenin amacı, aslında ülkemizde kullanılan çok çeşitli istatistiksel yazılımlar var. Biz şunu amaçladık, minimal düzeyde istatistik bilgisi olan araştırmacıların da kullanabileceği ve bulut teknolojisinin imkanlarını da kullanabileceğimiz bir istatistik yazılımı geliştirelim. Araştırmacılar bu yazılım sayesinde Türkçe-İngilizce olarak bulut ortamında istatistik analizlerini geliştirebilsinler, bir milli ürün geliştirelim istedik. Çevre ülkelerde de böyle bir proje yoktu. Bu amaçla böyle bir proje başlattık” ifadelerini kullandı.



Doç. Dr. Zararsız, yazılımın diğer benzer yazılımlara göre artılarını şöyle anlattı:

“Artı özelikleri şöyle; öncelikle bulut teknolojisini kullandığı için bilgisayardan bağımsız çalışıyor. Bilgisayar özelliklerinden, işletim sisteminden ve cihazdan bağımsız çalışıyor. Yani diğer yazılımlar için bilgisayarınızda kurulum gerekliyken Turcosa’da böyle bir durum söz konusu değil. Akıllı telefon, tablet gibi diğer cihazlarda veri analizi yapma imkanı sağlıyor. Bunun dışında kullanıcı dostu bir yazılım. Bunun araştırmacılara şu avantajları var, minimal bilgi ile istatistik analizi yapabiliyor, verilerini sisteme girdikten sonra sistem kendi içindeki yapay zeka mekanizmaları ile uygun istatistiklere kendisi karar veriyor. Diğer programlarda olmayan bir özellik olarak da sonuçları yorumluyor. İnteraktif grafiklerle bu sonuçları destekliyor.”



Çeşitli illerdeki üniversitelerle görüştüklerini ve daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarını söyleyen Doç. Dr. Gökmen Kaygısız, “Erciyes Üniversitesinde geçtiğimiz yıl kurduk ve bir demo sürecini başlattık. Çeşitli fakültelerde tanıtımını gerçekleştirdik. Şu an Erciyes Üniversitesinde 100’ün üzerinde aktif kullanıcımız var. Aynı zamanda üniversitede tüm öğretim elemanlarının da aktif bir şekilde kullanabileceği şekilde hazır durumda. Biz bu projeyi Erciyes Üniversitesiyle birlikte Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, Sivas’ta, İstanbul’da Okan Üniversitesinde demo kurulumlarını başlattık. Bu üniversitelerde de biz yazılımın aktif kullanılmasını amaçlıyoruz ve Türkiye’de diğer yazılımlar yerine milli ve yerli istatistiksel yazılımın kullanılmasını amaçlıyoruz. Yurt dışından da mailler sürekli geliyor, Kıbrıs ve Bulgaristan da çalışmak istediğimiz ve görüşmelerine devam ettiğimiz ülkeler arasında. Fakat kullanım olarak biz Bulgaristan’da bir üniversite ile görüşme gerçekleştirdik ve diğer üniversitelerle birlikte orada da bir demo sürecini başlattık. Türkiye’de bu yazılımın aktif halde kullanımını gerçekleştirdikten sonra çevre ülkelerde bu programı yaymayı ve bu coğrafyada kullanılabilen bir istatistik yazılımı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

