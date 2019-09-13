Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Takım Koordinatörleri Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kaya ile elektrikli araç Voltacar’ı rektörlük binası önüne getiren öğrenciler, Rektör Çalış’a araç hakkında bilgiler verdi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Kulübü öğrencileri, TÜBİTAK yarışmaları için üzerinde çalıştıkları 150 kg ağırlığındaki aracın 170 km’de 1 TL’lik yakıt harcadığını belirttiler.

Yüzde yüz yerli olan araçta Türkiye genelinde ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirten takım kaptanı Furkan Korkmaz, 150 km menzile sahip aracın 137 km hıza ulaşabildiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise öğrencileri tebrik ederek, düzenlenen yarışmada başarı elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

