Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Kulübü öğrencileri tarafından üretilen elektrikli araç “Voltacar”, 14-19 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları öncesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a tanıtıldı.

Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Takım Koordinatörleri Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kaya ile elektrikli araç Voltacar’ı rektörlük binası önüne getiren öğrenciler, Rektör Çalış’a araç hakkında bilgiler verdi.
ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Kulübü öğrencileri, TÜBİTAK yarışmaları için üzerinde çalıştıkları 150 kg ağırlığındaki aracın 170 km’de 1 TL’lik yakıt harcadığını belirttiler.
Yüzde yüz yerli olan araçta Türkiye genelinde ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirten takım kaptanı Furkan Korkmaz, 150 km menzile sahip aracın 137 km hıza ulaşabildiğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise öğrencileri tebrik ederek, düzenlenen yarışmada başarı elde edeceklerine inandıklarını söyledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerERÜErciyes ÜniversitesiçalışMustafa çalış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.