‘VoltaCar’a Mimarsinan OSB sponsor oldu

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, VoltaCar Ekibi’ni ziyaret ederek aracın fikir ve yapım aşaması hakkında bilgiler aldı. Elektrikli otomobili inceleyen Karabulut, projeden oldukça memnun kaldığını ifade etti. Başkan Karabulut, teknolojiyi sanayi ile buluşturmanın önemli olduğunu belirterek, üniversite-sanayi işbirliğiyle güzel işler başarılabileceği ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanabileceğinin altını çizdi. Başkan Mehmet Karabulut, bu anlamda VoltaCar'ın daha da gelişmesine katkıda bulunmak için ihtiyaçların bir kısmına sponsor olduklarını kaydederek, elektrikle çalışan aracın ve bu yönde gelişen teknolojinin önemine değindi. Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak çalışmalara destek vererek yeni teknolojilerin sanayicimiz ile buluşmasına olanak sağlamayı önemsiyoruz. Şehrimiz üniversitesi tarafından böyle bir projenin geliştirilmesi ülkemiz için çok önemli. Şu anki teknolojide alternatif enerji ile çalışan otomobiller ön planda tutulduğundan dolayı, bu projenin geliştirilerek önce ülkemiz ihtiyacını karşılayacak ardından yurtdışına ithal edebilecek konuma getirilebilmesi son derece önemli. Bu aracın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist ekibi aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi. Elektrikli araç VoltaCar’ın karbon fiber malzemeden üretildiğini, 175 kg ağırlığa sahip ve 150 kilometrede sadece 1 TL’lik enerji harcadığı bildirildi. Ayrıca aracın saatte 130 km hız yapabildiği belirtilirken, tam dolu bir batarya ile 120-130 kilometre yol gidebildiği aktarıldı.





