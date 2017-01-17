Yerli arama motoru test yayınına başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, "Yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli"sözleri büyük yankı uyandırırken, yerli arama motorunun nasıl olacağı da merak konusu olmuştu.

İKİ MÜHENDİS YERLİ ARAMA MOTORU GELİŞTİRDİ

10 yıldır yerli bir arama motor üzerinde çalışan mühendisler Hakan Atabaş ve Fatih Arslan da yerli ve milli arama motoru 'Geliyoo'yu geliştirdi. Yerli arama motoru, www.geliyoo.comolarak ise online olarak yayınına başladı.

10 MİLYON TÜRK LİRASI HARCANDI

Yıllardır arama motoru çalışması üzerinde emek veren ve bugüne kadarda Geliyoo isimli arama motoruna 10 milyon Türk lirası harcayan iki girişimci, yerli arama motorunda her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ ARAMA MOTORUNU YAYINA AÇMAYA TALİBİZ"

Yayına açıldığı günden bu yana hızlı bir ivme ile yükselen Geliyoo.com'un, 2018'te 3 milyon kullanıcıya ulaşarak yüzde 7'lik kullanım oranını yakalamasının beklendiği bildirildi. Öte yandan, yerli ve milli arama motorunda birçok önemli özellik bulunurken, Hakan Atabaş ve Fatih Arslan, Türkiye’nin yerli arama motorunu yayına açmaya talip olduklarını ve bu güce, bilgiye, beceri ve tecrübeye sahil olduklarını kaydederek yetkililere çağrıda bulundu.

İSMİNİN NEDEN 'GELİYOO' OLDUĞUNU AÇIKLADILAR

Kuruculardan Fatih Arslan, zorlu bir isim gibi gözükse de Türkçe'de en çok kullanılan yüklemlerden biri olan 'gelmek' fiilinin 'geliyor' çekiminin yaygın kullanımda olduğunu, telaffuzunun da yaygın olarak 'geliyoo' şeklinde kullanıldığını ve bu bakımdan bu ismin verildiğini belirtti.

Arslan, "Bir arama motoru olmanın yanında farklı servislerde sunan Geliyoo'da haberler, forum, e-okul, url kısaltma hizmetleri bulunmaktadır. Bir de e-mail hizmeti sunmak için hazırlanan Geliyoo, aynı zamanda ilk Türk internet tarayıcısı olan 'Geliyoo Browser' çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, 2018 ikinci çeyreğinde ilk yerli tarayıcının kullanıma sunulacağı müjdesini veriyor" diye konuştu.



Kaynak:Ensonhaber