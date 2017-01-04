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Yerli ATAK'ın 19'uncusu TSK'ya teslim edildi

Üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri'' bugün Ankara'daki törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Yerli ATAK'ın 19'uncusu TSK'ya teslim edildi
Törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı. Işık törendeki konuşmasında,"Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılığı azaltıyoruz" dedi, ilk milli helikopterin uçacağı tarihi de açıkladı.

19. ATAK TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi TAİ tarafından üretimi tamamlanan 19'uncu T-129 ATAK taarruz helikopteri, Ankara Kahramankazan'daki TAİ tesislerindeki törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

973'ten beri TAİ'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisine önemli hizmetler verdiğini anlatan Bakan Işık, TAİ'yi bu alanların "Amiral gemisi" olarak nitelendirdi.

6 EYLÜL 2018'DE UÇACAK

Türkiye'nin kendi özgün helikopterini geliştirmede de önemli bir aşama kaydettiğini de aktaran Işık, "6 Eylül 2018'de sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini de inşallah uçurmuş olacağız." diye konuştu.

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