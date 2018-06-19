Yerli otomobille ilgili önemli açıklama Bakan Özlü: "Yerli otomobil emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak" - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü - “Cumhur ittifakı değerler ittifakıdır, karşı ittifak nefret ittifakıdır” - “Dışarıdan fonlanan kuruluşlar, ittifakı oluşturma konusunda çabaları olduğunu biliyoruz” - “Yapacağımız otomobil aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak” - "Yerli otomobilin ilk önce spor modelini göreceğiz”

19 Haziran 2018 Salı 15:45