Yerli Yazılımla Kredi Kartı Dolandırıcılıklarına Son

2009’dan bu yana Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren Lifos Yazılım tarafından üretilen, yüzde yüz yerli ve mili; Türkiye’nin ilk karekod cüzdan ve bankacılık sistemi ‘manikod’ ile kredi ya da banka kartının kopyalanması gibi dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçilecek. Alışverişte güvenlik açıklarını kapatan bu güvenli sistem ayrıca, müşteriye kart taşımaksızın kolay alışveriş imkanı sunacak ve firmalar için de post cihazı maliyetlerini sıfırlamış olacak.



Kullanıcılar uygulamayı ücretsiz edinecek

Konuyla ilgili bilgi veren firma yöneticisi Can Ünlü, karekodla çalışan bir mobil ödeme uygulaması olan ‘manikod’un kullanılışına dair şu bilgileri verdi:

“Uygulamamız kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak appstore ya da herhangi bir android marketten indirilebiliyor. Kullanıcılar bu uygulamayı cep telefonlarına indirdikten sonra kredi kartlarını tanımlıyorlar ve bizim üyemiz olan iş yerlerinden karekod okutarak, kredi kartı taşımaya gerek kalmaksızın kolaylıkla alışveriş yapabiliyor. Örneğin, müşteri bir taksiye bindi ve en son araçtan inerken ödeyeceği tutarı öğrendi. Taksinin camında ya da arka koltuğundaki sticker halindeki bir karekodu okutuyor ve taksiciye anında ödeme yapabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra taksicinin ve müşterinin cep telefonuna ödemeye dair bir bildirim mesajı geliyor.”



Firmaların post cihazı maliyetlerini sıfırlıyor

Firmaların ise manikod.com internet siteleri aracılığıyla kendilerine ulaşarak, yalnızca komisyon ücreti karşılığında sisteme üye olabileceklerini kaydeden Ünlü, sistemin firmaların post cihazı maliyetini ortadan kaldırdığını ifade etti. Ünlü, “İşverenin kredi kartı ile tahsilat yapabilmesi için öncelikle bir banka hesabi olması ve mutlaka bir bankayla çalışması gerekiyor. Bunun neticesinde pos cihazı alabiliyor. Biz, yazılımını yaptığımız uygulamayla post maliyetlerini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun için işverenin pos cihazına ve internet bağlantısına ihtiyacı yok, markette, pazarda, takside her yerde ödeme alabilir” diye konuştu.



Güvenlik açıklarını kapatıyor

Ünlü, uygulamanın sağladığı diğer avantajları şöyle sıraladı:



“Uygulamanın güvenlikle alakalı son kullanıcı tarafından birçok avantajı var. Kullanıcılar kredi kartlarına ceplerinde taşıma zorunluluğundan kurtuluyorlar, kredi kartlarını uygulama içerisinde okuttukları için bu verilerle cep telefonlarından ödeme yapabiliyorlar. Haliyle kart kopyalama şeklindeki dolandırıcılık yöntemlerinden korunmuş oluyorlar. Aynı zamanda internet üzerinden de ödeme yapabiliyor ve internetten ödeme yaparken yine kredi kartı bilgisine girmeye gerek kalmıyor.”



Türkiye’deki ilk ve yerli karekodla ödeme sağlayan yazılımı

Uygulamanın Türkiye’nin ilk ve tek yerli karekod cüzdan uygulaması olduğunun altını çizen Ünlü, “Firma olarak 2009’dan bu yana finansla teknoloji üzerinde ürünler geliştiriyoruz. Bu uygulamamız da bunlardan biri ve tamamen Türk yazılımcı tarafından Erciyes Teknopark’ta geliştirildi. Uygulamamızın, ülkemizin son zamanlardaki milli ürün geliştirme hassasiyetine de destek vereceğini düşünüyoruz. Firma olarak bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

