Bir baba, bir oğul

Bir baba…



Onu yıllardır tanıyor ve seviyorum. Samimiyetini, idealizmini, FETÖ’ye karşı duruşunu biliyor, takdir ediyorum. Kendisi özellikle Kadir Mısıroğlu, M. Şevket Eygi ve Prof. Dr. Mehmet Bayraktar beylerin uyarıları doğrultusunda 20 yıldır bu çeteye karşı fikri mücadele veriyor.



Ama yalan dünya imtihan yeri. Nitekim şimdi çok çetin bir imtihandan geçiyor. Göz aydınlığı oğlu, babasının yıllardır mücadele verdiği FETÖ/PDY’nin üyesi olmakla suçlanıyor. O oğul önce tutuklandı, sonra Nevşehir Cezaevi’ne gönderildi. Yaklaşık dört aydır da burada yatıyor. İnşallah önümüzdeki ay ilk duruşması yapılacak. Son yayımlanan KHK ile de maalesef memuriyetten çıkartıldı.



Ailesiyle birlikte her hafta Nevşehir Cezaevinin kapılarını aşındıran acılı baba, bir taraftan da suçsuz olduğuna inandığı oğlu için hukuk ve adalet mücadelesi veriyor. Cimer'e ve Bimer'e hazırladığı metni yollayan baba, oğlunun sosyal medya paylaşımlarını da kitaplaştırdı. Halen iki cildi tamamlayan o baba, oğlunun FETÖ karşıtı paylaşımlarının 4 cildi bulacağını söylüyor.



Yetkililerden tek isteği, oğlunun FETÖ'ye karşı mücadeledeki konumunun gözönüne alınarak hakkında kapsamlı bir araştırma yapılması; Avea, Wifi, IP çakışması ile varsa telefonundaki kumpasın ortaya çıkartılması…

O baba şimdi çok acılı ama aynı zamanda umutlu. Zira adaletin er-geç tecelli ederek oğlunun aklanacağına inanıyor ve sabırla bekliyor. Yetkililerden bir ricası daha var: Ev araması sırasında el konulan “Haçlı Merkezler ve FETÖ” isimli kitap çalışmasının yer aldığı flaş belleğin kendisine iade edilmesi…

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Bir oğul…



Onu da yıllardır tanıyor ve seviyorum. Halen 31 yaşında. Babasının deyimiyle akıl-baliğ olduğu günden beri Gülenistlere hiç sempati duymadı. Kayseri'de İmam Hatip Okulları Platformu, TÜGVA, TÜRGEV, Kadem ve İHH içindeki etkin faaliyetleriyle tanınan, FETÖ ile mücadelenin gençlik içindeki sembol isimlerinden biri o.



Nitekim 15 Temmuz gecesinden itibaren arkadaşlarını örgütleyerek meydanlara çıkmış. Mevcut dört sosyal medya hesabında son yedi yıl içerisindeki FETÖ karşıtı paylaşımları ise bin civarındaymış. 5 Ocak 2014’de Kayseri’de gerçekleştirilen “Dik Dur Eğilme!” yürüyüşünün de organizatörlerinden imiş.



O oğul da sıkıntılı ama umutlu. Ağustos ayındaki duruşmada gerçeğin ortaya çıkarak beraat edeceğine, sonra da memuriyete geri döneceğine inanıyor.



Ben de tanıdığım ve sevdiğim o baba ile oğlu gibi umut doluyum. Çektikleri sıkıntıların yakında biteceğine inanıyor ve onlar için dua ediyorum. Ha bir de en iyi bildiğim işi yaparak başlarına geleni ve şahıslarıyla ilgili olumlu kanaatlerimi yazıya döküyorum.



NOT: Yine yıllardır tanıdığım, gayretlerini ve birikimini takdir ettiğim, FETÖ çetesi ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını bildiğim sevgili dostum Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da aklanarak memuriyete ve görevine geri döndü. Kendisini tebrik ediyor, ‘darısı o oğulun başına’ diyor, öyle olmadıkları halde FETÖ’cü zannıyla tutuklanan, hapiste yatan, açığa alınan veya memuriyetten ihraç edilen tüm mağdurların iade-i itibarları için de dua ediyorum.

