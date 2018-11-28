12 Yaşındaki Ege, Trap Atışlarında Şampiyon Oldu

Final atışlarında birinciliği elde eden Keten, yaptığı açıklamada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Trap yarışlarına katılarak tecrübe edindiğini ve kazandığı derecelerle Kırşehir Belediyespor ismini duyurmayı hedeflediğini belirten Keten, "Küçük yaşta bu spora başladım ama birçok yarışa katılarak dereceler elde ettim. Doğup büyüdüğüm şehrin sporcusu olarak Kırşehir ismini duyurmak istiyorum. Umarım Kırşehir'den benim gibi genç sporcular çıkarak ilimizin ismini şampiyonluklarla duyurur. Kariyerimde Türkiye şampiyonluğu da var. Şimdiki hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemi dünya çapında temsil etmektir" dedi.

Küçük Avcı Keten’in iki kez yarıştığı Mersin’de Türkiye 2.’si, Konya’da Türkiye 1.’si, Bursa’da Türkiye 2.’si, Adana’da (gençler kategorisi) Türkiye 1.’si, dereceleri elde ederek katıldığı yarışmaların 12’sinde de ilk üç içerisinde yer aldı.

