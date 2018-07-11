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121 Üreticiye 121 damızlık koç dağıtıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Kırşehir de 121 üreticiye 121 adet damızlık koç dağıtıldı. 

121 Üreticiye 121 damızlık koç dağıtıldı

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Müzayede Salonunda yapılan damızlık koç dağıtım törenine Vali Yardımcısı Ercan Ateş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik ve çok sayıda üretici katıldı. 

Damızlık Koç dağıtım töreninde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi kapsamında 121 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 121 adet damızlık koç dağıtıklarını söyledi. 

İl Müdürü Şahin açıklamasında, “İlimizin 198 bin büyükbaş, 227 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. İlimizin çayır mera alanı ise 131 bin 161 hektardır. 

İlimiz hayvancılığı gelişmekte olup hızlı bir şekilde modern özellikle büyükbaş besi işletmeleri kurulmaktadır. Küçükbaş hayvancılığımız da büyüyüp gelişmeye müsait olup yapılan bu tip projelerimiz ile bu gelişeme katkı sağlamaktayız. 
İlimizde 2013 yılından beri devam etmekte olan Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma projesi kapsamında 5 yılda toplam 362 bin 600 lira bütçe ile 369 adet damızlık koç dağıtılmıştır. Proje kapsam alnında ve talimat gereği koç dağıtımı yapılan yetiştiricilerimizden minimum koçun bedelini yüzde 25’i alınmakta , kalan kısım ise bakanlığımızın proje bütçesinden hibe olarak karşılanmaktadır. Bu yılda 120 bin liralık bütçe ile İlimiz de bulunan Malya Tarım İşletmesinden temin edilen 121 adet Akkaraman ırkı damızlık koçun dağıtımı bugün yapmış olduk”dedi.
 

İHA

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