15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Off- Road yaptılar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Niksar Belediyesi ve Niksar Off Road Kulübü tarafından “Off Road” gösterileri düzenlendi. Niksar Belediyesi ve Niksar Off Road Kulübünce düzenlenen yarışların startını Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan verdi. Üç kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Gün boyu devam eden yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Niksar Off Road Kulübü Başkanı Hüseyin Haspolat, yaptığı açıklamada, etkinliğe 6 ilden 30 profesyonel yarışmacının katıldığını belirterek, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonumuza Tokat, Amasya, Korgan, Erzincan, Erzurum ve Sivas illerinden off roadcu arkadaşlarımız iştirak ettiler. Güzel bir etkinlik oldu, parkurlarımız zordu, yarışmacı arkadaşlar baya bir mücadele vermek zorunda kaldılar. Amacımız hem 15 Temmuz’u unutturmamak ve bu spor dalını da vatandaşımıza çocuklarımıza gençlerimize sevdirmek gösterebilmek. Bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonra da her sene 15 Temmuz’da şehitleri anma Off Road gösterilerimizi geleneksel olarak sürdüreceğiz. Bu etkinliğimize iştirak eden tüm Off Road cu arkadaşlara ada ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.