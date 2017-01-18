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17. Dönem Siyaset Akademisi başladı

AK Parti Aksaray İl Başkanlığının düzenlediği 17. Dönem Siyaset Akademisi, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez ve AK Parti 24. dönem İstanbul Milletvekili İsmail Safi'nin verdiği dersle başladı.

17. Dönem Siyaset Akademisi başladı
AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay yaptığı açıklamada, akademinin temmuz ayında yapılması için plan yaptıklarını fakat darbe girişimi nedeniyle ertelendiğini söyledi.
Akademinin katılımcılara siyaset anlamında önemli bir katkı sunacağını belirten Karatay, "Akademi, sosyal dengelerin yerini bulması ve 'Büyük Türkiye' yolculuğundaki adımlarından birisidir.  Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sistemini halka anlatabilme açısından da büyük önem taşıyor. Siyaset akademisinin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması, partimizin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile oluştu. İnşallah bizler de şehrimizde vereceğimiz derslerle buna katkı sağlayacağız."
Konuşmanın ardından Yenilmez ve Safi katılımcılara ilk dersi verdi.
Akademinin 6 hafta süreceği, haftada 6 saat ders verileceği bildirildi.
AA
 
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