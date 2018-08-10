2 bin yıllık ata tohumu buğday verdi

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD), üyeleri Sedat Coşkun, Mehmet Bağca, Ali Akkaş, Şenel Çobanoğlu ve Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Dönmez'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında uyguladıkları yaklaşık 2 bin yıllık yazlık Habeş buğdayının hasadı yapıldı. Avşar köyünde düzenlenen törene Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sait Ahmet Pala, köylüler ve iş adamları katıldı. Avşar ve Bolucan köyünde yaklaşık 40 dönüm araziye ekilen yerli tohumun hasadı doğal yöntemlerle yapıldı. Zara'ya gönül vermiş iş adamları ellerine aldıkları tırpan yerli tohumdan üretilen buğdayların hasadını gerçekleştirdi. Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında 'Yerli tohuma sahip çık' sloganı ile çiftçilerin yerli tohuma yönelmesi hedefleniyor.



"Genetiği ile hiçbir şekilde oynanmamış doğal bir tohum"

ZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Coşkun, genetiği ile hiçbir şekilde oynanmamış doğal bir tohum olduğunu ifade ederek, "Bizim amacımız bu tohumu tekrar Anadolu’da yaygınlaştırmak. Hibrit tohumlar ortaya çıktıktan sonra ne yazık ki çiftçilerimiz ata tohumlarımız dan vazgeçtiler. Bizde istiyoruz ki bu ata tohumlar tekrar yaygınlaşsın. Biz çok emek sarf ederek bu tohumlara ulaştık. Gördüğünüz gibi burada tohumlarımızı yetiştirdik ve şuan da hasat yapıyoruz. Tohumlarımız ilkel tohumlar belki atası 2 bin yılına dayanıyor. Bu bizim bulduğumuz tohum yaklaşık olarak 100 yıllık bir tohum. Yani bu tohum yaklaşık olarak 100 yıl öncesinden günümüze geliyor. Dolayısıyla herhangi bir şüphesi yok. Genetiği hiçbir şekilde oynanmamış tamamen doğal bir tohum. Zaten bu hibrit tohumların insan neslini etkilediği yönünde bilimsel çalışmalar yapılmış. Tarlalarımız boş duruyor ve ne yazık ki tarlalarına sahip çıkmıyorlar. Bizlerde bu tohumlarımızı bir farkındalık oluşturup çiftçilerimize ulaştıracağız. Onlarda ekip yetiştirecekler. Tarlalarımızda 40 dönüm arazide ekim yaptık. Dönüm başına verim 150 kilo kadar düşük oluyor. Ama yavaş yavaş da olsa verimi arttırıyoruz. Benim boş arazilerim var. Ben çiftçiliği seven birisiyim. Arkadaşlar bana yardımcı oldu bende bu tohumu değerlendirmek için ekimini yaptım. Şuanda hasat yapıyoruz ve şu anda hasattan memnunuz" dedi.

