4 bin yıllık kalıntılar Eskişehir’in tarihine ışık tutuyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan; Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Bilge Baştürk ve ekibinin görevli olduğu Şarhöyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti. Dr. Baştürk’ün Rektör Gündoğan’a kazı ile ilgili detaylı bilgi verdiği ziyarete Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürü Asuman Arslan da katıldı.

Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi için önemli bir yere sahip olan Şarhöyük Kazı Alanı’nı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz çok büyük bir özveriyle kazı alanında çalışıyorlar. 1989 yılında rahmetli Prof. Dr. Muhibbe Darga Hocamız ile başlayan ve sonrasında yine rahmetli Prof. Dr. Taciser Sivas Hocamız ile devam eden kazı çalışmalarını şu an Edebiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bilge Baştürk Hocamız devam ettiriyor. Genelde kazı alanları şehir merkezlerinden uzakta yer alıyor. Ancak Şarhöyük, şehir merkezinde yer alması nedeniyle şehir arkeolojisi açısından da önemli bir konumda bulunuyor. Şarhöyük’te yer alan İlk Tunç Çağı, Hitit, Frig, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı kültürlerinin kalıntıları Eskişehir’in tarihine ışık tutuyor. Bu kazıyla Eskişehir’in tarihi ortaya çıkacak" dedi.



Rektör Gündoğan konuşmasının devamında ise “Bizim amacımız Eskişehir’in tarihine ışık tutacak arkeolojik çalışmalar yapmak. Şarhöyük dışında, İnönü ilçemize bağlı Kuzfındık Köyümüzde 2013 yılından bu yana Edebiyat Fakültemizden Doç. Dr. Ali Umut Türkcan’ın danışmanlığında yürütülen Kanlıtaş Kazısı devam ediyor. Prof. Dr. Erol Altınsapan tarafından yürütülen Karacahisar Kalesi Kazısı ve yine bölgemizde yer alan ve Prof. Dr. Zeliha Gökalp’in danışmanlığında yürütülen Amorium Kazılarımız var. İnşaallah Şarhöyük Kazısının devamında bu alanı Arkeoparka dönüştürmek gibi bir projemiz var. Gerekli destekleri alabilirsek bu bölge Eskişehir turizmine de çok önemli katkılar sunabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren kazı alanındaki çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz ve bu alanlarda çalışan arkadaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına da çalışmalar yapacağız” diye konuştu.



Şarhöyük kazısının Eskişehir tarihi için önemine dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Bilge Baştürk, “Bulunduğumuz kazı alanındaki höyük göründüğünden çok daha büyük bir alanı kapsıyor. Höyükte yaptığımız kazılarda Erken Tunç Çağı yani M.Ö. 3000 yılına kadar yerleşim tespit ettik. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda ise M.Ö. 4000 yılına kadar giden kalıntılar bulduk. Ayrıca, Eskişehir merkezinin tarihi de M.Ö. 6000 yıl öncesine kadar gidiyor” şeklinde konuştu.

Baştürk, Şarhöyük kazılarında elde edilen bilgi ve verileri de detaylı bir şekilde Rektör Gündoğan ile paylaştı.

