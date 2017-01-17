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45 gündür aranan engelli kişi ölü bulundu

Aksaray’da 45 gün önce kaybolan zihinsel engelli Ferhat Örün’ün cesedi sulama kanalında bulundu.

45 gündür aranan engelli kişi ölü bulundu
Olay, 2 Aralık tarihinde Aksaray’ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede oturan zihinsel engelli Ferhat Örün (35), gezmek için evden çıktı. Evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen Örün'ün yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından hemen harekete geçen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ve polis günlerce devam eden arama çalışmaları sonuç vermedi. Örün’ün daha sonra otobüsle kent merkezine geldiğinin tespit edilmesinin ardından ekipler arama çalışmalarına merkezde devam etti. Ancak yine sonuç alınamadı. Bugün merkeze bağlı Sağlık Köy beldesi civarında avlanan avcılar sulama kanalında bir cesedin olduğunu gördü. Bunun üzerine avcılar jandarma ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın 45 gündür aranan zihinsel engelli Ferhat Örün olduğunu tespit etti. Örün’ün cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkarıldı. Ceset daha sonra otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
 
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