5 markete son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı cezası

18 markette yapılan denetimlerde 5 markete son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışı nedeniyle cezai işlem uygulandı.



Son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri belediye zabıta ekiplerince imha edilmek üzere depoya kaldırıldı. Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Talu, açıklamasında, “Özellikle halk sağlığını ilgilendiren yerlerle ilgili denetimlere büyük önem veriyoruz. Bu konuda kimseye taviz vermiyoruz. Sağlığın şakası olmaz. Bütün işletmelerden sattıkları ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmelerini istiyoruz. Bu konuda tüketicilere de büyük görev düşmektedir. Tüketiciler ne kadar seçici ve duyarlı olurlarsa art niyetli kişilerin sayısı da azalacaktır” dedi.

