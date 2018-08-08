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5 yıldızlı hayvan barınağı açılıyor

Sivas Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli'nin açılışı yapılacak. 

5 yıldızlı hayvan barınağı açılıyor

Şehirde yaşayan her canlının hakkını gözeterek hizmet eden Sivas Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Seyfebeli mevkinde inşaatı tamamlanan hayvan oteli sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu. 2005 yılında yapılan hayvan barınağının yetersiz kalmasından dolayı yeni bir proje başlatan Sivas Belediyesi, başıboş hayvanların hem doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi, hem de rehabilite edilmesini amaçlıyor. 
Çalışmaları tamamlanan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli; sadece başıboş sokak hayvanları değil, sahipleri şehir dışına çıkacak olan evcil hayvanları da misafir edecek. Çocukların gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği bir ortamda oluşturulan projede; hayvan hastanesi, hayvan oteli, otoparklar ve yeşil alanlar da yer alıyor. 
Sosyal alanlarıyla dikkat çeken projede ziyaretçiler için dinlenme, çay-kahve içebilecekleri mekânlar da bulunurken; hayvan hastanesi, otel ve diğer tüm donatılarla birlikte bu modern kompleks toplam 7 milyon liraya mal oldu. 
Seyfebeli'nde inşa edilen projenin açılışı için 10 Ağustos Cuma Günü saat 14.00'ten itibaren jandarma binası önünden ücretsiz otobüsler kaldırılacak. 

İHA

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